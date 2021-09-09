طريقة عمل البرجر في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهز

البرجر يعتبر من أشهى وصفات اللحوم، الذي يعشقه الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بطعمه اللذيذ، ورائحته القوية، كما يجعل الكثير يقبلون على شرائه بكثرة، كما يجعل الجميع من الأمهات معرفة مكوناته وطريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في المنزل. طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت مكونات البرجر 500 جرام من اللحم المفروم الناعم.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

40 جرام من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات الخاصة بالبرجر.

5 جرام من الفلفل الأسود.

ثلث كأس كبير من البصل المهروس.

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق. طريقة تحضير البرجر في البيت امزجي اللحم مع مقدار البصل جيدا، بواسطة الكبة لمدة 4 دقائق، ثم ضيفي البقسماط، والطحين إلى الكبة، ثم اخلطي المكونات لمدة 3 دقائق. وزعي باقي المكونات فوق خليط البقسماط، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط عجينة البرجر في كيس نايلون، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 180 دقيقة، حتى يتماسك. ثم قومي بتشكيل الخليط إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم ضعيهم في صينية مسطحة داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. بعد ذلك احضري مقلاة بها رشة من الزيت النباتي على نار متوسطة، ثم وزعي بها البرجر. ثم اتركيه لبضع ثواني، ثم قلبيه حتى ينضج تماما، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل طريقة تحضير البرجر في البيتطريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل المكونات: 400 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب كبير من الفول الصويا.

ربع كوب كبير من البصل المبشور.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

رشة من الثوم المجفف.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير البرجر قومي بنقع الفول لمدة ساعة ونصف. امزجي اللحم مع مقدار الفول بواسطة الكبة لمدة عشر دقائق، ثم ضيفي باقي المكونات إلى الكبة، ثم امزجيهم جيدا. ثم ضعي خليط اللحم في كيس نايلون داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة، ثم قومي بتشكيل خليط اللحم إلى دوائر صغيرة الحجم. بعد ذلك وزعي البرجر في صينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة تحضير البرجر الوسوم

البرجر يعتبر من أشهى وصفات اللحوم، الذي يعشقه الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بطعمه اللذيذ، ورائحته القوية، كما يجعل الكثير يقبلون على شرائه بكثرة، كما يجعل الجميع من الأمهات معرفة مكوناته وطريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في المنزل. طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت مكونات البرجر 500 جرام من اللحم المفروم الناعم.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

40 جرام من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات الخاصة بالبرجر.

5 جرام من الفلفل الأسود.

ثلث كأس كبير من البصل المهروس.

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق. طريقة تحضير البرجر في البيت امزجي اللحم مع مقدار البصل جيدا، بواسطة الكبة لمدة 4 دقائق، ثم ضيفي البقسماط، والطحين إلى الكبة، ثم اخلطي المكونات لمدة 3 دقائق. وزعي باقي المكونات فوق خليط البقسماط، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط عجينة البرجر في كيس نايلون، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 180 دقيقة، حتى يتماسك. ثم قومي بتشكيل الخليط إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم ضعيهم في صينية مسطحة داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. بعد ذلك احضري مقلاة بها رشة من الزيت النباتي على نار متوسطة، ثم وزعي بها البرجر. ثم اتركيه لبضع ثواني، ثم قلبيه حتى ينضج تماما، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل طريقة تحضير البرجر في البيتطريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل المكونات: 400 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب كبير من الفول الصويا.

ربع كوب كبير من البصل المبشور.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

رشة من الثوم المجفف.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير البرجر قومي بنقع الفول لمدة ساعة ونصف. امزجي اللحم مع مقدار الفول بواسطة الكبة لمدة عشر دقائق، ثم ضيفي باقي المكونات إلى الكبة، ثم امزجيهم جيدا. ثم ضعي خليط اللحم في كيس نايلون داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة، ثم قومي بتشكيل خليط اللحم إلى دوائر صغيرة الحجم. بعد ذلك وزعي البرجر في صينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة تحضير البرجر

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