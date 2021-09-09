طريقة شعيرية باللبن والقشطة

يحب العديد من الناس حلوى شعيرية باللبن والقشطة وعلى الرغم من أنها طبق شعبي تقليدي إلا أنه لم يفقد قيمته أبداً حيث يحب العديد من الناس الذهاب إلى المحلات والمطاعم وطلب هذا الطبق للتحلية كما يحبه الاطفال كثيراً، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الحلوي بكل سهولة وبساطة والمقادير المطلوبة. شعيرية باللبن والقشطة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الشعيرية.

كوب واحد من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاجو.

ملعقة كبيرة من الزبيب. شعيرية باللبن والقشطة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير القشطة: كوب واحد من اللبن السائل.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير شعيرية باللبن والقشطة: قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الشعيرية وقلبي باستمرار حتى تبدأ الشعيرية في أخذ اللون الذهبي المطلوب. يضاف السكر والماء ويقلب الخليط جيداص معاً. اخفضي نار الموقد إلى ضعيفة وغطي الوعاء واتركي الشعيرية تنضج على النار. في ذلك الوقت يمكنك تحضير صوص القشطة وذلك عن طريق خلط كلاً من النشا والسكر واللبن في وعاء على النار. قلبي المكونات جيداً حتى تختلط ويبدأ الخليط في التكتل ويزداد سمكه. ارفعي الخليط من على النار ثم أضيفي إليه القشطة وقلبي. أحضري أطباق التقديم وضعي بها الشعيرية الجاهزة ثم أضيفي فوقها كمية مناسبة من خليط الحليب والقشطة. ضعي رشة من الكاجو والزبيب في كل طبق. اتركي الطبق يبرد أو ضعيه في الثلاجة حتى يصبح طعمه مناسب ثم قدميه. يمكنك استخدام أي نوع آخر من المكسرات في تزيين الطبق كالجوز أو اللوز والسوداني أيضاً. يمكنك أيضاً إحضار بعض الفستق ووضعه في صينية ثم إدخاله الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة. اتركي الفستق يتحمض جيداً مع التقليب ثم أخرجيه من الفرن. اتركي الفستق يبرد ثم وزعيه على الشعيرية أو يمكنك طحنه ورشه على الوجه من أعلى. يمكن ايضاً إضافة النكهات إلى الطبق كالقرفة والحبهان أو الهيل المطحون. خطوات تحضير شعيرية باللبن والقشطة: الوسوم

يحب العديد من الناس حلوى شعيرية باللبن والقشطة وعلى الرغم من أنها طبق شعبي تقليدي إلا أنه لم يفقد قيمته أبداً حيث يحب العديد من الناس الذهاب إلى المحلات والمطاعم وطلب هذا الطبق للتحلية كما يحبه الاطفال كثيراً، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الحلوي بكل سهولة وبساطة والمقادير المطلوبة. شعيرية باللبن والقشطة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الشعيرية.

كوب واحد من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاجو.

ملعقة كبيرة من الزبيب. شعيرية باللبن والقشطة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير القشطة: كوب واحد من اللبن السائل.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير شعيرية باللبن والقشطة: قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الشعيرية وقلبي باستمرار حتى تبدأ الشعيرية في أخذ اللون الذهبي المطلوب. يضاف السكر والماء ويقلب الخليط جيداص معاً. اخفضي نار الموقد إلى ضعيفة وغطي الوعاء واتركي الشعيرية تنضج على النار. في ذلك الوقت يمكنك تحضير صوص القشطة وذلك عن طريق خلط كلاً من النشا والسكر واللبن في وعاء على النار. قلبي المكونات جيداً حتى تختلط ويبدأ الخليط في التكتل ويزداد سمكه. ارفعي الخليط من على النار ثم أضيفي إليه القشطة وقلبي. أحضري أطباق التقديم وضعي بها الشعيرية الجاهزة ثم أضيفي فوقها كمية مناسبة من خليط الحليب والقشطة. ضعي رشة من الكاجو والزبيب في كل طبق. اتركي الطبق يبرد أو ضعيه في الثلاجة حتى يصبح طعمه مناسب ثم قدميه. يمكنك استخدام أي نوع آخر من المكسرات في تزيين الطبق كالجوز أو اللوز والسوداني أيضاً. يمكنك أيضاً إحضار بعض الفستق ووضعه في صينية ثم إدخاله الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة. اتركي الفستق يتحمض جيداً مع التقليب ثم أخرجيه من الفرن. اتركي الفستق يبرد ثم وزعيه على الشعيرية أو يمكنك طحنه ورشه على الوجه من أعلى. يمكن ايضاً إضافة النكهات إلى الطبق كالقرفة والحبهان أو الهيل المطحون. خطوات تحضير شعيرية باللبن والقشطة:

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