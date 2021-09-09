تحضير الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضار مع سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز ألذيذة بطريقه سهله في المنزل حيث تعد وجبه رئيسيه تحتوي علي قيمه غذائية عاليه ويمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق تحضير الارز مع الدجاج حسب كل مطبخ المقادير المطلوبة لعمل الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضار 2 كوب من الارز البسمتي.

دجاج مقطع إلي قطع صغيره الحجم.

خضار مشكل من بسله وجزر وفاصوليا خضره حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الصلصة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من السبع بهارات.

ربع كوب من الزيت.

2 بصله متوسطه الحجم مقطعه قطع صغيره.

ملعقه صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقه صغيرة من الجنزبيل المهروس. طريقه تحضير الارز البسمتي بالدجاج والخضار نبدأ بوضع الارز البسمتي في الماء لمده لا تقل عن ساعه تقريبا.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ثم نضعها علي النار ونضيف البصل والثوم ونقلب جيدا لمده ثلاثة دقائق ثم نضيف قطع الدجاج مع الفلفل الأسود والكمون والبهارات ورشه من الملح حسب الرغبة.

يتم التقليب علي النار حتي يتغير اللون ثم نضيف الطماطم والخضار المشكل من بسله والجزر والفاصوليا الخضراء ثم نقلب جيدا وترك لمده ربع ساعه علي الأقل.

نضيف الارز البسمتي بعد أن يتم تصفيته جيدا من الماء ويوضع علي نار هادئه لمده 20 دقيقه حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز 4 بروكلي مقطعه قطع صغيرة.

3 حبات من البصل مقطع.

2 خيار صغير مقطع مكعبات صغيرة.

2 طماطم وسط مقطع.

نصف حبه من الكابوتشي مقطعة شرائح.

نصف ليمونه مع 3 معلقة كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

رشه من الملح.

للتزيين زبيب أو جوز مكسر أو شرائح لوز. طريقه تحضير سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز نخلط الخضروات المقطعة من البروكلي والبصل والخيار والطماطم مع نصف حبه من الكابوتشي في طبق السلطة.

نجهز الصوص المكون من نصف ليمونه مع المايونيز والزبادي ورشه من الملح ويضاء علي طبق السلطة دون تقليب.

نقوم بالتزيين بالزبيب والجوز أو شرائح اللوز. المقادير المطلوبة لعمل الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضارطريقه تحضير الارز البسمتي بالدجاج والخضارمقادير عمل سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيزطريقه تحضير سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز الوسوم

تحضير الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضار مع سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز ألذيذة بطريقه سهله في المنزل حيث تعد وجبه رئيسيه تحتوي علي قيمه غذائية عاليه ويمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق تحضير الارز مع الدجاج حسب كل مطبخ المقادير المطلوبة لعمل الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضار 2 كوب من الارز البسمتي.

دجاج مقطع إلي قطع صغيره الحجم.

خضار مشكل من بسله وجزر وفاصوليا خضره حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الصلصة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من السبع بهارات.

ربع كوب من الزيت.

2 بصله متوسطه الحجم مقطعه قطع صغيره.

ملعقه صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقه صغيرة من الجنزبيل المهروس. طريقه تحضير الارز البسمتي بالدجاج والخضار نبدأ بوضع الارز البسمتي في الماء لمده لا تقل عن ساعه تقريبا.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ثم نضعها علي النار ونضيف البصل والثوم ونقلب جيدا لمده ثلاثة دقائق ثم نضيف قطع الدجاج مع الفلفل الأسود والكمون والبهارات ورشه من الملح حسب الرغبة.

يتم التقليب علي النار حتي يتغير اللون ثم نضيف الطماطم والخضار المشكل من بسله والجزر والفاصوليا الخضراء ثم نقلب جيدا وترك لمده ربع ساعه علي الأقل.

نضيف الارز البسمتي بعد أن يتم تصفيته جيدا من الماء ويوضع علي نار هادئه لمده 20 دقيقه حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز 4 بروكلي مقطعه قطع صغيرة.

3 حبات من البصل مقطع.

2 خيار صغير مقطع مكعبات صغيرة.

2 طماطم وسط مقطع.

نصف حبه من الكابوتشي مقطعة شرائح.

نصف ليمونه مع 3 معلقة كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

رشه من الملح.

للتزيين زبيب أو جوز مكسر أو شرائح لوز. طريقه تحضير سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز نخلط الخضروات المقطعة من البروكلي والبصل والخيار والطماطم مع نصف حبه من الكابوتشي في طبق السلطة.

نجهز الصوص المكون من نصف ليمونه مع المايونيز والزبادي ورشه من الملح ويضاء علي طبق السلطة دون تقليب.

نقوم بالتزيين بالزبيب والجوز أو شرائح اللوز. المقادير المطلوبة لعمل الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضارطريقه تحضير الارز البسمتي بالدجاج والخضارمقادير عمل سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيزطريقه تحضير سلطة بروكلي بعين الجمل وصوص المايونيز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير الارز البسمتي بقطع الدجاج والخضار مع سلطة بروكلي بعين الجمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.