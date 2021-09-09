فيتامينات لتقوية ذاكرة الطفل للتحسين من التركيز على المذاكرة

فيتامينات لتقوية ذاكرة الطفل للمذاكرة، تتأثر ذاكرة الطفل وتنشيطه بوجود عوامل عديدة مختلفة منها المشاركة الفصلية مع المعلمين وزملائه وتحسين مهاراته المدرسية، كما ولا يمكننا أن ننكر فضل وأهمية الفيتامينات في تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على المذاكرة والتذكر ورفع مستوى الطالب الدراسي، ومع عودة الدراسة من جديد تعرفوا على أهم فيتامينات تقوية الذاكرة للأطفال لكي يذاكروا بسهولة.

تأثير النظام الغذائي على الذاكرة للأطفال

كلما زاد عمر الطفل واقترب من عمر الدراسة ازداد أهمية دور النظام الغذائي وتأثيره في تحسين قدرة الطفل ومهاراته الدراسية والمعرفية، وهناك الكثير من الدراسات التي تمت على دراسة التأثير بين العامل الغذائي والتذكر لدى الأطفال في سن الدراسة، حيث أن العناصر الغذائية التي يحصل عليها الطفل لها تأثير كبير على الروابط العصبية وإنشاءها واستقبال وإرسال الإشارات إلى الخلايا العصبية، لهذا يجب على الأمهات أن يهتمون بوضع نظام غذائي صحي مناسب لعمر الطفل يوفر له كافة الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحسن من مستواه الدراسي وتنشيط من ذاكرته.

عناصر غذائية هامة لتنشيط الذاكرة

وهذه أشهر عناصر غذائية هامة للطفل يجب المواظبة على تناولها:

اللوتين والزياكسانثين

كلا العنصرين معًا يحسن من حالة الذاكرة ويجعلها أكثر كفاءة وسرعة وقد تحسن من الأداء الكيميائي للطفل، كما أنهم يؤثرون على المعالجة البصرية للطفل وتجعلها أكثر سرعةً، وتتواجد في النباتات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كاللفت والسبانخ وكذلك الطماطم والعنب والكوسة والزبدة والبرتقال.

الدهون غير مشبعة

نظرًا لأنه حوالي 60% من الدماغ مكون من دهون صحية غير مشبعة فإن تناول المكملات الغذائية التي توفر الدهون الغير مشبعة يحسن من قدرة الطفل على القراءة وتحقيق أفضل النتائج، وتوجد الدهون غير مشبعة في زيت الزيتون والمكسرات وفاكهة الأفوكادو والبذور والمكملات الغذائية مثل أوميجا 3 و6.

الأنثوسيانين

من العناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تدفق الدم بشكل أفضل إلى الدماغ لكي يعمل بطريقة أفضل، وذلك العنصر هو المسئول عن اللون الأرجواني في الأطعمة مثل العنب والتوت.

فيتامين E

يتواجد هذا الفيتامين في مناطق المخ المختلفة والتي لها علاقة بالذاكرة والرؤية ويتواجد في اللوز والبندق والبيض والفول السوداني.