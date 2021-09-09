وصفة تفتيح البشرة وتبيض الوجه وإزالة البقع الداكنة في يوم واحد فقط

يتواجد في الأسواق العالمية العديد من منتجات العناية بالبشرة، منها ما هو طبيعي ومنها ما يدخل به من مواد كميائية في صناعته فتهلك البشرة وتأتي لها بالضرر اكثر ما تفيدها، ولهذا فقد ينصح خبراء التجميل باستخدام المكونات الطبيعية وصناعة الخلطات الطبيعية في المنزل لضمان جودتها، فقد تمتلئ المنتجات المصنعة خارجياً بالمواد الكيميائية، ولذلك يظهر الضرر الناتج عنها علي البشرة علي المدي البعيد، حيث تسبب التجاعيد والشيخوخة مبكراً، ولذلك فقد نقدم لكم بعض الماسكات الطبيعية بمكونات رائعة كالبابونج، زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، ومكونات أخري لها فوائد عديدة للبشرة، تابعوا. وصفة لتهدئة البشرة وتنظيفها بالبابونج تحضير ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر مع 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

احضار كيس من شاي البابونج.

وضع البابونج في وعاء مناسب، ثم إضافة اليه السكر وزيت الزيتون.

خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً، ثم تركهما في إناء محكم الغلق لمدة 15 دقيقة حتي تتجانس المكونات.

غسل الوجه وتنظيفه جيداً، ثم وضع الخليط علي البشرة مع التدليك.

ترك الخيط علي البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تجفيف الوجه بعد غسله وترطيبه بماء الورد.

تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع. خلطة لتبيض البشرة وتفتيحها تحضير كيس من شاي البابونج وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

احضار ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

وضع شاي البابونج في وعاء مناسب، ثم وضع العسل وزيت اللوز معه وخلط المكونات جيداً.

تطبيق الماسك علي البشرة بالتساوي ما عدا منطقة محيط العين، ثم تركه لمدة 15 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد، ثم تجفيفه.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتي تستفيدين من المكونات به. خلطة لمعالجة حروق الشمس وحب الشباب بالجسم تحضير 6 أكياس من شاي البابونج مع 3 أكواب كبيرة من الماء المغلي.

نقع أكياس البابونج في الماء وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تركه في الثلاجة ليبرد.

بعد ساعة كاملة وضع الشاي علي المنطقة المصابة بالحروق وتركه لمدة 20 دقيقة.

تكرار العملية أكثر من 4 مرات في اليوم للحصول علي نتيجة فورية. وصفة لتهدئة البشرة وتنظيفها بالبابونجخلطة لتبيض البشرة وتفتيحها الوسوم

يتواجد في الأسواق العالمية العديد من منتجات العناية بالبشرة، منها ما هو طبيعي ومنها ما يدخل به من مواد كميائية في صناعته فتهلك البشرة وتأتي لها بالضرر اكثر ما تفيدها، ولهذا فقد ينصح خبراء التجميل باستخدام المكونات الطبيعية وصناعة الخلطات الطبيعية في المنزل لضمان جودتها، فقد تمتلئ المنتجات المصنعة خارجياً بالمواد الكيميائية، ولذلك يظهر الضرر الناتج عنها علي البشرة علي المدي البعيد، حيث تسبب التجاعيد والشيخوخة مبكراً، ولذلك فقد نقدم لكم بعض الماسكات الطبيعية بمكونات رائعة كالبابونج، زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، ومكونات أخري لها فوائد عديدة للبشرة، تابعوا. وصفة لتهدئة البشرة وتنظيفها بالبابونج تحضير ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر مع 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

احضار كيس من شاي البابونج.

وضع البابونج في وعاء مناسب، ثم إضافة اليه السكر وزيت الزيتون.

خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً، ثم تركهما في إناء محكم الغلق لمدة 15 دقيقة حتي تتجانس المكونات.

غسل الوجه وتنظيفه جيداً، ثم وضع الخليط علي البشرة مع التدليك.

ترك الخيط علي البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تجفيف الوجه بعد غسله وترطيبه بماء الورد.

تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع. خلطة لتبيض البشرة وتفتيحها تحضير كيس من شاي البابونج وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

احضار ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

وضع شاي البابونج في وعاء مناسب، ثم وضع العسل وزيت اللوز معه وخلط المكونات جيداً.

تطبيق الماسك علي البشرة بالتساوي ما عدا منطقة محيط العين، ثم تركه لمدة 15 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد، ثم تجفيفه.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتي تستفيدين من المكونات به. خلطة لمعالجة حروق الشمس وحب الشباب بالجسم تحضير 6 أكياس من شاي البابونج مع 3 أكواب كبيرة من الماء المغلي.

نقع أكياس البابونج في الماء وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تركه في الثلاجة ليبرد.

بعد ساعة كاملة وضع الشاي علي المنطقة المصابة بالحروق وتركه لمدة 20 دقيقة.

تكرار العملية أكثر من 4 مرات في اليوم للحصول علي نتيجة فورية. وصفة لتهدئة البشرة وتنظيفها بالبابونجخلطة لتبيض البشرة وتفتيحها

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