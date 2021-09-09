العناية بالبشرة بوصفات طبيعية كروتين يومي للنضرة والتبيض

تناول الطعام الصحي تعتبر أول خطوة للعناية بالبشرة والجسم بشكل عام، حيث أن الجسم الغني بالفيتامينات بشرته تكون نضرة وخالية من الشوائب التي تعيب البشرة وتسبب لها الكثير من المشاكل، ولهذا ينبغي علي كل فتاة الاهتمام بتناول المزيد من الخضروات يومياً، وذلك لكونها غنية الإستروجين الذي يحافظ علي جمال البشرة وليونتها، ويجب أيضاً التقليل من كمة السكر المستهلكة يومياً، لأن السكر يضر البشرة والجسم ويسبب لهما الكثير من المشاكل، فتناول السكر الزائد يومياً عن الحد المطلوب يؤدي الي الشيخوخة المبكرة للجسم داخلياً وخارجياً، كما يُنصح بتناول الطعمة الغنية بأوميجا 3 كالأسماك والحبوب، وشرب كمية كافية من الماء يومياً، وهو ما يقدر من 8 أكواب الي 16 كوب ماء يومياً، ففي ضوء العناية بالبشرة نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية المكونة من مواد طبيعية 100% والغنية بالفيتامينات والمعادن، تابعوا معنا طريقة التحضير. ماسك لتوحيد لون البشرة تحضير ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي ان وجد.

بواسطة قطعة قطن دائرية، قومي بمزجها في الخليط، بعد خلط كافة المكونات مع بعضهما البعض وتركهما ليمتزجا.

تطبيق الخليط علي البشرة بالقطنة بعد تنظيفها جيداً.

ترك الخليط علي البشرة حتي تمتصه، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار العملية يومياً حتي يتم توحيد لون البشرة. وصفة لتغذية البشرة ومنحها النضارة تحضير ملعقتين من الأفاكادو.

يمكن إضافة الي الأفوكادو ملعقة من عسل النحل، ويمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون.

خلط الأفوكادو في الخلاط الكهربائي وخلط المكونات به، أو استخدام الأفوكادو بمفرده، فهو كافي ليمنح البشرة الغذاء والنضارة اللازمة.

دلك الخليط علي البشرة وتركه 30 دقيقة ليجف.

غسل البشرة بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين: 3 مرات في السبوع. ماسك لترطيب البشرة تحضير ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

تحضير نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

قومي بخلط المكونات مع بعضهما البعض لتحصل علي معجون متماسك، ثم تطبيق الخليط علي بشرة نظيفة.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسل البشرة بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك لتوحيد لون البشرةوصفة لتغذية البشرة ومنحها النضارة الوسوم

تناول الطعام الصحي تعتبر أول خطوة للعناية بالبشرة والجسم بشكل عام، حيث أن الجسم الغني بالفيتامينات بشرته تكون نضرة وخالية من الشوائب التي تعيب البشرة وتسبب لها الكثير من المشاكل، ولهذا ينبغي علي كل فتاة الاهتمام بتناول المزيد من الخضروات يومياً، وذلك لكونها غنية الإستروجين الذي يحافظ علي جمال البشرة وليونتها، ويجب أيضاً التقليل من كمة السكر المستهلكة يومياً، لأن السكر يضر البشرة والجسم ويسبب لهما الكثير من المشاكل، فتناول السكر الزائد يومياً عن الحد المطلوب يؤدي الي الشيخوخة المبكرة للجسم داخلياً وخارجياً، كما يُنصح بتناول الطعمة الغنية بأوميجا 3 كالأسماك والحبوب، وشرب كمية كافية من الماء يومياً، وهو ما يقدر من 8 أكواب الي 16 كوب ماء يومياً، ففي ضوء العناية بالبشرة نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية المكونة من مواد طبيعية 100% والغنية بالفيتامينات والمعادن، تابعوا معنا طريقة التحضير. ماسك لتوحيد لون البشرة تحضير ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي ان وجد.

بواسطة قطعة قطن دائرية، قومي بمزجها في الخليط، بعد خلط كافة المكونات مع بعضهما البعض وتركهما ليمتزجا.

تطبيق الخليط علي البشرة بالقطنة بعد تنظيفها جيداً.

ترك الخليط علي البشرة حتي تمتصه، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار العملية يومياً حتي يتم توحيد لون البشرة. وصفة لتغذية البشرة ومنحها النضارة تحضير ملعقتين من الأفاكادو.

يمكن إضافة الي الأفوكادو ملعقة من عسل النحل، ويمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون.

خلط الأفوكادو في الخلاط الكهربائي وخلط المكونات به، أو استخدام الأفوكادو بمفرده، فهو كافي ليمنح البشرة الغذاء والنضارة اللازمة.

دلك الخليط علي البشرة وتركه 30 دقيقة ليجف.

غسل البشرة بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين: 3 مرات في السبوع. ماسك لترطيب البشرة تحضير ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

تحضير نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

قومي بخلط المكونات مع بعضهما البعض لتحصل علي معجون متماسك، ثم تطبيق الخليط علي بشرة نظيفة.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسل البشرة بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك لتوحيد لون البشرةوصفة لتغذية البشرة ومنحها النضارة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العناية بالبشرة بوصفات طبيعية كروتين يومي للنضرة والتبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.