اعملي صينية المسقعة اللذيذة بكل سهولة وبخطوات بسيطة

المسقعة المصرية تعد من أجمل الأطباق الشعبية، التي تعشقها جميع الأشخاص، لأنها تتميز بمذاق شهي ورائحة مذهلة، فلا استغناء عنها بجانب الأطباق الرئيسية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المسقعة المصرية. طريقة عمل المسقعة بالباذنجان طريقة عمل المسقعة بالباذنجان المكونات: 1500 جرام من الباذنجان.

ربع كيلو من الفلفل الرومي الحامي.

250 جرام من اللحم المفروم.

1000 جرام من الطماطم.

3 حبات من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5 جرام فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع كوب كبير من البصل المبشور. طريقة التحضير قومي بقلي البطاطس والباذنجان بعد تقطيعهم إلى شرائح رفيعة، ثم اقلي الفلفل الرومي بعد تقطيعه ايضا. ضعي الثوم في وعاء حراري به كمية قليلة من الزيت الساخن، ثم ضعيه على النار حتى يتغير لونه، ثم اخفقي الطماطم في الخلاط، ثم اسكبيها فوق الثوم. اتركي الخليط السابق على النار حتى يتسبك، ثم ضيفي إليه شرائح الفلفل، والبطاطس، والباذنجان، ثم اتركي الخليط لمدة دقيقتين على النار، حتى تصبح المسقعة المصرية بالباذنجان جاهزة للتقديم. طريقة عمل المسقعة بالجبن طريقة التحضيرطريقة عمل المسقعة بالجبن المكونات: 2 كوب كبير من شرائح الباذنجان.

نصف كيلو من شرائح البطاطس.

ثلاث أكواب كبيرة من عصير الطماطم.

150 جرام من الجبنة الشيدر.

500 جرام من اللحم المفروم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كأس ونصف كبير من البصل المهروس.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

60 جرام من الزبدة. طريقة التحضير قومي بقلي البطاطس والباذنجان جيدا في زيت ساخن، حتى يصبح لونهم ذهبي. اسكبي مقدار الزيت في وعاء حراري على النار، ثم ضيفي إليه البصل حتى يذبل، ثم ضيفي اللحم، ثم اتركيه حتى يتغير لون اللحم. ضيفي عصير الطماطم، وجميع التوابل، والصلصة فوق خليط اللحم، ثم اتركيها لمدة 8 دقائق على النار. احضري صينية بايركس، ثم ادهنيها بالزبدة، ثم ضعي طبقة من شرائح الباذنجان، ثم طبقة من شرائح البطاطس، ثم خليط اللحم، ثم كرري الطبقات مرة أخرى. وزعي الجبنة فوق سطح الجبن، ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يصبح لون المسقعة ذهبي. طريقة التحضير الوسوم

المسقعة المصرية تعد من أجمل الأطباق الشعبية، التي تعشقها جميع الأشخاص، لأنها تتميز بمذاق شهي ورائحة مذهلة، فلا استغناء عنها بجانب الأطباق الرئيسية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المسقعة المصرية. طريقة عمل المسقعة بالباذنجان طريقة عمل المسقعة بالباذنجان المكونات: 1500 جرام من الباذنجان.

ربع كيلو من الفلفل الرومي الحامي.

250 جرام من اللحم المفروم.

1000 جرام من الطماطم.

3 حبات من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5 جرام فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع كوب كبير من البصل المبشور. طريقة التحضير قومي بقلي البطاطس والباذنجان بعد تقطيعهم إلى شرائح رفيعة، ثم اقلي الفلفل الرومي بعد تقطيعه ايضا. ضعي الثوم في وعاء حراري به كمية قليلة من الزيت الساخن، ثم ضعيه على النار حتى يتغير لونه، ثم اخفقي الطماطم في الخلاط، ثم اسكبيها فوق الثوم. اتركي الخليط السابق على النار حتى يتسبك، ثم ضيفي إليه شرائح الفلفل، والبطاطس، والباذنجان، ثم اتركي الخليط لمدة دقيقتين على النار، حتى تصبح المسقعة المصرية بالباذنجان جاهزة للتقديم. طريقة عمل المسقعة بالجبن طريقة التحضيرطريقة عمل المسقعة بالجبن المكونات: 2 كوب كبير من شرائح الباذنجان.

نصف كيلو من شرائح البطاطس.

ثلاث أكواب كبيرة من عصير الطماطم.

150 جرام من الجبنة الشيدر.

500 جرام من اللحم المفروم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كأس ونصف كبير من البصل المهروس.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

60 جرام من الزبدة. طريقة التحضير قومي بقلي البطاطس والباذنجان جيدا في زيت ساخن، حتى يصبح لونهم ذهبي. اسكبي مقدار الزيت في وعاء حراري على النار، ثم ضيفي إليه البصل حتى يذبل، ثم ضيفي اللحم، ثم اتركيه حتى يتغير لون اللحم. ضيفي عصير الطماطم، وجميع التوابل، والصلصة فوق خليط اللحم، ثم اتركيها لمدة 8 دقائق على النار. احضري صينية بايركس، ثم ادهنيها بالزبدة، ثم ضعي طبقة من شرائح الباذنجان، ثم طبقة من شرائح البطاطس، ثم خليط اللحم، ثم كرري الطبقات مرة أخرى. وزعي الجبنة فوق سطح الجبن، ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يصبح لون المسقعة ذهبي. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي صينية المسقعة اللذيذة بكل سهولة وبخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.