طريقة عمل البيتزا في البيت بعجينة هشة وطرية والسر فى معلقة هنضفها للدقيق

عند البحث عن الوجبة السهلة والسريعة واللذيذة والمفضلة للكل سنجد أن أول خيار للجميع سوف يكون البيتزا، لك لن تكون مكلفة ماديا فسوف يتم صنعها في المنزل وهذه البيتزا المنزلية تبحث عنها أغلب النساء لإعدادها لأطفالها وتكون مضمونة وبمكونات بسيطة فإن كنت تهتم بذلك تابع المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول طريقة عمل البيتزا في البيت بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج مرة أخرى لضمان جودتها ونظافتها. طريقة عمل البيتزا في البيت طريقة عمل البيتزا في البيت مكونات عجينة البيتزا: أربعة أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الحليب. خطوات تحضير البيتزا في البيت يتم خلط مكونات الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة في صحن كبير عن طريق المضرب اليدوي المنزلي.

ثم إضافة الزيت.

ثم إضافة الماء.

ثم إضافة الحليب.

تقوم بخلط العجينة الخاصة بالبيتزا لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك تترك العجين لمدة ساعتين ونصل إلى أن تهدأ في مكان دافئ وتكون جاهزة. لعمل بيتزا بالدجاج مئتان وخمسون جرام من قطع الدجاج المقطعة.

اثنان حبة من الطماطم.

إثنان حبة من الفلفل الأخضر أو الأصفر أو أي نوع.

مئة جرام جبنة موزريلا ومئة جرام جبنة رومي.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

مئة جرام من الزيتون.

الصلصة. خطوات تحضير البيتزا في البيتلعمل بيتزا بالدجاج خطوات التحضير: أولا عليكي سيدتي برش القليل من الزيت على الصينية ثم تقوم بتوزيع جميع المكونات معا على العجينة التي تم صنعها من قبل، ثم تضع الصلصة أولا فوق العجينة، ثم تقوم بوضع البصل الشرائح ويمكنك الاستغناء عنه، ثم تضع الطماطم ثم الدجاج ثم الزيتون ثم الفلفل بجميع أنواعه المتوفرة، وأخيراً تضع الجبنة الموزريلا والرومي على أن يتم وضعها في الفرن المنزلي على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة إلى أن تجهز ويتم تقديمها مع المايونيز أو الكاتشب، ولضمان نجاح عجينة البيتزا يمكن وضع ملعقة من الخل على الدقيق حتى تكون هشة وطرية من الداخل. الوسوم

عند البحث عن الوجبة السهلة والسريعة واللذيذة والمفضلة للكل سنجد أن أول خيار للجميع سوف يكون البيتزا، لك لن تكون مكلفة ماديا فسوف يتم صنعها في المنزل وهذه البيتزا المنزلية تبحث عنها أغلب النساء لإعدادها لأطفالها وتكون مضمونة وبمكونات بسيطة فإن كنت تهتم بذلك تابع المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول طريقة عمل البيتزا في البيت بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج مرة أخرى لضمان جودتها ونظافتها. طريقة عمل البيتزا في البيت طريقة عمل البيتزا في البيت مكونات عجينة البيتزا: أربعة أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الحليب. خطوات تحضير البيتزا في البيت يتم خلط مكونات الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة في صحن كبير عن طريق المضرب اليدوي المنزلي.

ثم إضافة الزيت.

ثم إضافة الماء.

ثم إضافة الحليب.

تقوم بخلط العجينة الخاصة بالبيتزا لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك تترك العجين لمدة ساعتين ونصل إلى أن تهدأ في مكان دافئ وتكون جاهزة. لعمل بيتزا بالدجاج مئتان وخمسون جرام من قطع الدجاج المقطعة.

اثنان حبة من الطماطم.

إثنان حبة من الفلفل الأخضر أو الأصفر أو أي نوع.

مئة جرام جبنة موزريلا ومئة جرام جبنة رومي.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

مئة جرام من الزيتون.

الصلصة. خطوات تحضير البيتزا في البيتلعمل بيتزا بالدجاج خطوات التحضير: أولا عليكي سيدتي برش القليل من الزيت على الصينية ثم تقوم بتوزيع جميع المكونات معا على العجينة التي تم صنعها من قبل، ثم تضع الصلصة أولا فوق العجينة، ثم تقوم بوضع البصل الشرائح ويمكنك الاستغناء عنه، ثم تضع الطماطم ثم الدجاج ثم الزيتون ثم الفلفل بجميع أنواعه المتوفرة، وأخيراً تضع الجبنة الموزريلا والرومي على أن يتم وضعها في الفرن المنزلي على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة إلى أن تجهز ويتم تقديمها مع المايونيز أو الكاتشب، ولضمان نجاح عجينة البيتزا يمكن وضع ملعقة من الخل على الدقيق حتى تكون هشة وطرية من الداخل.

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