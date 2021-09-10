طريقة عمل قالب الكيك بصوص الشيكولاتة المميز بطريقة سهلة وغير مكلفة

طريق عمل قالب الكيك بصوص الشيكولاتة في منزلك بأبسط وأسهل طريقة تحضير، تعد الكيك من المخبوزات المفضلة التي يحبها الجميع صغار وكبار أيضا، وخاصة كيك الشكولاتة فان الجميع يحب أكل الشكولاتة سواء في الكيك أو عند طريقة أكلها قطع، لذلك تحرص كل أم وسيدة علي صنع كيك الشكولاتة بنفسها في البيت للحفاظ علي نظافة الكيك وضمانه. قالب الكيك بصوص الشيكولاتة قالب الكيك بصوص الشيكولاتة قومي بتحضير تلك المكونات التي سوف نذكرها وذلك لعمل قالب الكيك اللذيذ. المقادير كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من الخل

نصف کوب من الکاکاو

كوب واحد من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاثة بيضات حجم كبير

كوب من الحليب الطازج

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

كوب من الزیت النباتي طريقة تحضير كيكة الشكولاتة طريقة تحضير كيكة الشكولاتة سوف نتعرف علي طريقة إعداد قالب الكيك بصوص الشكولاتة اللذيذ الذي يحبه الجميع، لذلك قومي بإتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة. نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والزيت والسكر والكاكاو ثم نقوم بخلطه جيدا.

نقوم بعد ذلك بأخذ كوب من تلك الخليط ووضعه في الفريزر.

نضيف الخل الفانيليا والبيض إلى الخليط الموجود في الخلاط ونقوم بالخليط مرة اخري.

نضع بعد ذلك ونضيف البيكينج بودر والدقيق إلى باقي الخليط ونخلطه لمدة دقيقتين.

نقوم بصب الخليط في القوالب بعد أن نقوم بدهنها بالزيت والدقيق.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخلها إلى الفرن ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تنضج.

نخرجها بعد ذلك ونحضر الكوب من الفريزر ونسكب الكاكاو عليها ونقوم بتقطيعها ثم تقدم. طريقة عمل المهلبيه بالنسكافيه طريقة عمل المهلبيه بالنسكافيه المكونات ملعقة ونصف كبيرة من النسكافيه

كوب من الحليب الطازج

ملعقتين كبيرتين من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

كوب من الماء الفاتر

نصف كوب من الشكولاته المبشورة طريقة التحضير نحضر كوب ونضع فيه الماء والنشا والنسكافيه ونقوم بالتقليب حتي يذبون بالكامل

نجهز إناء متوسط الحجم ونضع فيه النسكافية بعد الذوبان مع وضع السكر والحليب.

نستمر في تقليب المكونات مع بعضهم البعض حتي يغلي الحليب ويصبح الخليط سميك.

نقوم بعد ذلك بصب الخليط في قوالب مجهزه ونتركها حتي تبرد تماما ثم نضعها في الثلاجة.

نخرجها بعد ذلك من الثلاجة ونضع عليها الشكولاتة المبشورة ثم نقدمها بجانب الشاي. الوسوم

طريق عمل قالب الكيك بصوص الشيكولاتة في منزلك بأبسط وأسهل طريقة تحضير، تعد الكيك من المخبوزات المفضلة التي يحبها الجميع صغار وكبار أيضا، وخاصة كيك الشكولاتة فان الجميع يحب أكل الشكولاتة سواء في الكيك أو عند طريقة أكلها قطع، لذلك تحرص كل أم وسيدة علي صنع كيك الشكولاتة بنفسها في البيت للحفاظ علي نظافة الكيك وضمانه. قالب الكيك بصوص الشيكولاتة قالب الكيك بصوص الشيكولاتة قومي بتحضير تلك المكونات التي سوف نذكرها وذلك لعمل قالب الكيك اللذيذ. المقادير كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من الخل

نصف کوب من الکاکاو

كوب واحد من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاثة بيضات حجم كبير

كوب من الحليب الطازج

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

كوب من الزیت النباتي طريقة تحضير كيكة الشكولاتة طريقة تحضير كيكة الشكولاتة سوف نتعرف علي طريقة إعداد قالب الكيك بصوص الشكولاتة اللذيذ الذي يحبه الجميع، لذلك قومي بإتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة. نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والزيت والسكر والكاكاو ثم نقوم بخلطه جيدا.

نقوم بعد ذلك بأخذ كوب من تلك الخليط ووضعه في الفريزر.

نضيف الخل الفانيليا والبيض إلى الخليط الموجود في الخلاط ونقوم بالخليط مرة اخري.

نضع بعد ذلك ونضيف البيكينج بودر والدقيق إلى باقي الخليط ونخلطه لمدة دقيقتين.

نقوم بصب الخليط في القوالب بعد أن نقوم بدهنها بالزيت والدقيق.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخلها إلى الفرن ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تنضج.

نخرجها بعد ذلك ونحضر الكوب من الفريزر ونسكب الكاكاو عليها ونقوم بتقطيعها ثم تقدم. طريقة عمل المهلبيه بالنسكافيه طريقة عمل المهلبيه بالنسكافيه المكونات ملعقة ونصف كبيرة من النسكافيه

كوب من الحليب الطازج

ملعقتين كبيرتين من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

كوب من الماء الفاتر

نصف كوب من الشكولاته المبشورة طريقة التحضير نحضر كوب ونضع فيه الماء والنشا والنسكافيه ونقوم بالتقليب حتي يذبون بالكامل

نجهز إناء متوسط الحجم ونضع فيه النسكافية بعد الذوبان مع وضع السكر والحليب.

نستمر في تقليب المكونات مع بعضهم البعض حتي يغلي الحليب ويصبح الخليط سميك.

نقوم بعد ذلك بصب الخليط في قوالب مجهزه ونتركها حتي تبرد تماما ثم نضعها في الثلاجة.

نخرجها بعد ذلك من الثلاجة ونضع عليها الشكولاتة المبشورة ثم نقدمها بجانب الشاي.

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