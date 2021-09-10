طريقة تحضير ألذ فطائر قطنية بمكونات إقتصادية ومتوفرة في المنزل، قد نمر أحياناً بحالة من الملل في تحضير الإفطار المعتاد لذا نقدم لكم اليوم حل أمثل لتلك المشكلة، حيث نقوم اليوم بتحضير الفطائر القطنية مختلفة الحشوات والتي يمكنك حشوها حلو او مالح كما يمكنك أيضاً تحضيرها سادة بدون حشوة، وهي تتميز بأنها فطائر خفيفة وهشة ذات طعم لذيذ للغاية وبمكونات إقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ.

تحضير ألذ فطائر قطنية من المنزل

لتحضير تلك الفطائر الهشة يتم تجهيز مقادير العجين وهي 4 أكواب وربع كوب من الدقيق متعدد الاستعمال بمقدار 550 جرام، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية بمقدار 10 جرام أو يمكنك استخدام خميرة طبيعية بمقدار 30 جرام، 3 ملاعق كبيرة من السكر بمقدار 36 جرام، 3 ملاعق كبيرة زيت 36 جرام، رشة ملح 5 جرام، حبة بيض واحدة بدرجة حرارة الغرفة، بالاضافة إلى كوب وثلث كوب من المياه الفاتره بمقدار 275 مللي.

يتم تحضير وعاء العجان ويضاف إليه الدقيق، السكر، الخميرة الفورية، الملح، حبة البيض، الزيت وأيضاً الماء الفاتر ثم يتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة أولاً ثم يتم التشغيل على سرعة عالية حتى يتم تجميع العجين، ثم يتم تحضير وعاء عميق ويتم مسحه بالقليل من الزيت ثم يوضع العجين بداخله ويتم مسح وجه العجين بالقليل من الزيت، ثم يغطى الوعاء ببلاستيك غذائي ويترك حتى يتخمر العجين لمدة ساعة، بعد ذلك يتم فرد العجين على شكل أسطوانة ثم يتم تقطيعه إلى عشر قطع متساوية الحجم ثم تغطى مرة أخرى ببلاستيك غذائي حتى تظل هشة.

فطائر قطنية بمكونات اقتصادية

يتم وضع القليل من الدقيق على السطح ويتم أخذ قطعة من قطع العجين ثم يتم فردها بإستخدام أداة الفرد بالطول على شكل مستوي، ثم يتم لف قطعة العجين على شكل رول أو أسطوانة ويتم الضغط على آخره، يتم تكرار هذه الخطوة على كل قطع العجين ثم يتم تحضير صينية فرن ويتم مسحها بقليل من الزبدة ويتم وضع رشة من الدقيق وتوزع جيداً، ثم يتم وضع قطع الفطائر مع ترك مسافة مناسبة بين كل قطعة والأخرى.

تترك الصينية جانباً ليتخمر العجين مرة أخرى لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم تحضير حبة بيض ويتم خفقها في وعاء ثم يضاف إليها ملعقتين من الحليب ثم باستخدام الفرشاة يتم دهن الفطائر بهذا المزيج وفي هذا الوقت يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم يتم وضع الصينية رف أوسط لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم تشغيل الفرن من أعلى لتأخذ الفطائر لون ذهبي، بعد خروج الفطائر يتم مسح وجه الفطائر بالقليل من الزبدة، بعد ذلك يمكنك حشو الفطائر بأي حشوة مفضلة لديكم أو يمكنك تقديمها سادة.