أفضل ماسكات لشعر صحي ولامع وقوي عن طريق وصفات طبيعية وفعاله

أفضل وأسهل ماسكات لشعر صحي ولامع وكثيف بوصفات طبيعية وسهلة التحضير وجميع مكونتها في المنزل، جميع النساء والفتيات يريدون أن يصبح شعرهم لامع سواء كان الشعر مجعد أو مفرود، وللحصول علي الشعر اللامع والصحي يجب أتباع الكثير من التعليمات والنصائح التي يجب أن تقومي بإتباعها، ويجب أن تقومي بعمل روتين يومي للحفاظ علي قوة الشعر وترطيبه.

ماسكات لشعر صحي ولامع

سوف نقوم بعمل وصفات سهلة وصحية للحفاظ علي الشعر وجعله صحي ولامع وخالي من أي ضرر، فيوجد العديد من الوصفات والماسكات المفيدة للشعر ومن طمن تلك الماسكات هو ماسك البيض.

ماسك بياض البيض للشعر

احضري وعاء وقومي بخفق اثنين من بياض البيض فيه مع ضربهم وخفقهم جيدا.

قومي بعد ذلك بتقسيم شعرك إلى أجزاء ثم قومي بوضع الماسك عليه من جذوره حتي الأطراف.

نقوم بعد ذلك بلف الشعر علي هيئة كحكة ونغطي الشعر بفوطة نظيفة وناعمة.

نترك الماسك علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء والبلسم جيدا.

قومي بعمل ذلك الماسك البسيط مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين لمعان شعرك من أول استخدام.

ماسك زيت جوز الهند للشعر

يتميز زيت جوز الهند بالعديد من الفوائد وخاصة للشعر وذلك يرجع لاحتوائه علي الأحماض الدهنية وأيضا حمض اللوريك، كما أنه يعمل علي تقوية خصيلات الشعر ويعزز من نموه ويجعله لامع وصحي.

طريقة تحضير الماسك

نحضر وعاء ونضع فيه خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ثم نأخذه ونضعه علي اليد.

نقوم بفرك اليد بالزيت حتي تصبح دافئة ثم نقوم بوضعه علي فروة الشعر وعلي الأطراف بالكامل.

نقوم بعد ذلك بتدليك الشعر برفق بالزيت لمدة خمس دقائق ثم نتركه هكذا لمدة ثلاث ساعات.

يمكنك أيضا ترك زيت جوز الهند علي الشعر من المساء إلى صباح ثاني يوم ثم نقوم بغسله جيدا.

كرري تلك الماسك مرتين كل أسبوع وسوف يصبح شعرك صحي ولامع من أول مرة.

يجب عليكي عدم تنشيف شعرك بالمنشفة أو لفه بها وذلك لأنه يعمل علي تكسير خصيلات الشعر.

قومي باستعمال مشط يكون أسنانه واسعة وذلك لحماية الشعر من أي ضرر وأيضا تعزيز نعومته ولمعانه.

يجب أن تقومي بشرب الكثير من الماء يوميا لأنه يساعد علي ترطيب فروة الشعر ويجعل الشعر قوي وصحي.

قومي بقص أطراف شعرك باستمرار وذلك لان الشعر المتشابك يسبب الكثير من الأضرار للشعر ويفقده لمعانه.

نصائح للحصول علي شعر صحي