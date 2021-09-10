طريقة تحضير كيكة فانيلا بجليز الجيلي سهلة وسريعة بدون زبدة وبحجم عائلي، نقدم لكم في وصفة اليوم طريقة صنع كيكة الفانيليا بجليز الجيلي بألذ طعم، يتم تحضير هذا النوع من الكيك في الخلاط الكهربائي وهو يشبه الجاتوه إلى حد كبير ويعتبر مناسب جدا للتجمعات العائلية، قوام هذا الكيك هش وخفيف وبطعم في منتهى اللذاذة ويتم تحضيره بثلاث طبقات طبقة الكيك وطبقة الكريمة وطبقة جليز الفراولة.

طريقة تحضير كيك فانيلا بجليز الجيلي

لتحضير طبقة الكيك من وصفة الكيك بجليز الفراولة يتم تجهيز مقدار 3 حبات بيض، فانيلا، 1 كوب سكر، نصف كوب زيت، كوب إلا ربع حليب، كوب ونصف دقيق، رشة ملح، ملعقة كبيرة بيكنج بودر.الخلاط الكهربائي ويضاف إليه البيض، الفانيليا، السكر، الزيت والحليب ثم يتم الخلط جيداً لمدة 4 دقائق، وفي وعاء عميق يوضع الدقيق، البيكنج بودر والملح ويتم خلطهم معا جيداً ثم نضيف الخليط السائل ويتم الخلط بالمضرب اليدوي إلى أن يتجانس الدقيق مع الخليط السائل، ثم يتم التقليب بملعقة خشبية أو سيليكون حتى نتأكد من عدم التصاق شئ في القاع، ثم نضع خليط الكيك في صينية مقاس 25*40 بعد أن تم تجهيزها، ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك يتم خروجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً.

لتحضير طبقة الكريمة يتم تجهيز مقدار كوب من بودرة الكريم شانتيه، كوب وربع ماء بارد، فانيليا. في وعاء يضاف الكريم شانتيه، الماء والفانيليا ثم يتم الخلط باستخدام المضرب اليدوي أولاً ثم نخفق بالمضرب الكهربائي إلى أن نحصل على قوام متماسك، ثم يتم عمل ثقوب في الكيك باستخدام عود خشبي ثم نشربها كوب من الحليب، بعد ذلك نضع طبقة الكريمة وتوزع جيداً ونحاول جعل السطح أملس قدر المستطاع، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة أو في الفريزر لمدة 20 دقيقة.

طريقة تحضير جليز جيلي الفراولة

لتحضير طبقة جليز الفراولة يتم تجهيز مقدار نصف كوب ماء، ثلث كوب سكر، ثلث كوب زيت، ملعقة صغيرة نشا، باكيت جيلي فراولة. يتم تحضير إناء قابل للطهي ويضاف إليه السكر، النشا، الزيت، الماء وباكيت الجيلي ثم يتم خلط المكونات على البارد ثم يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر وتترك لتغلي لمدة دقيقة ثم ترفع جانباً ويترك حتى يبرد. يتم خروج الصينية من الثلاجة وتوضع طبقة جليز الفراولة بهدوء وتوزع بلطف، ثم توضع في الثلاجة مرة أخرى لمدة 3 ساعات على الأقل، بعد ذلك تقطع على شكل مربعات وتقدم.