اعملي المكرونة بالبشاميل بقوام مظبوط وبمكونات بسيطة

المكرونة بالبشاميل تعتبر من أروع الأكلات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا يوجد مثلهم،منا يجعل معظم الأشخاص يتناولونها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن مقادير المكرونة: نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

خمس أكواب كبيرة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة. مقادير اللحم المفروم 20 جرام من السمن.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب.

15 جرام من الصلصة الجاهزة.

ربع لتر من الشوربة. مقادير البشاميل ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة.

25 جرام من الدقيق.

لتر وربع من الحليب الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من مسحوق جوزة الطيب.

2 كوب كبير من الجبن الموزاريلا. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل ضعي الماء مع مقدار الزيت والملح في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة عشر دقائق، ثم ضعي المكرونة به، ثم اتركيها حتى تنضج بنسبة 70%. بعد ذلك اغسلي المكرونة بالماء العادي، ثم ضعيها بالمصفاة. اسكبي مقدار الزبدة في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار لمدة بضع ثواني، ثم ضيفي إليها الدقيق، ثم اخلطيهم حتى يصبح لونهم ذهبي، ثم ضيفي إليهم باقي مكونات البشاميل. استمري في تقليب الخليط السابق حتى يتكون خليط متجانس يشبه الكريمة. بعد ذلك ضيفي السمن إلى وعاء حراري، ثم ضيفي إليه البصل، ثم ضعيهم على النار حتى يذبل البصل. اسكبي باقي مكونات اللحم المفروم إلى خليط البصل، ثم قلبيهم جيدا حتى ينضج الخليط. امزجي ربع كمية البشاميل مع مقدار المكرونة المسلوقة، ثم وزعي نصف المزيج أسفل قالب بايركس. وزعي خليط اللحم فوق خليط المكرونة،ثم وزعي باقي مقدار المكرونة، ثم وزعي البشاميل. ضعي مقدار الجبن فوق سطح البشاميل، ثم ضعيه في الفرن على نار متوسطة ، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج المكرونة بالبشاميل. مقادير البشاميلطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

المكرونة بالبشاميل تعتبر من أروع الأكلات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا يوجد مثلهم،منا يجعل معظم الأشخاص يتناولونها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف حسن مقادير المكرونة: نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

خمس أكواب كبيرة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة. مقادير اللحم المفروم 20 جرام من السمن.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب.

15 جرام من الصلصة الجاهزة.

ربع لتر من الشوربة. مقادير البشاميل ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة.

25 جرام من الدقيق.

لتر وربع من الحليب الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من مسحوق جوزة الطيب.

2 كوب كبير من الجبن الموزاريلا. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل ضعي الماء مع مقدار الزيت والملح في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة عشر دقائق، ثم ضعي المكرونة به، ثم اتركيها حتى تنضج بنسبة 70%. بعد ذلك اغسلي المكرونة بالماء العادي، ثم ضعيها بالمصفاة. اسكبي مقدار الزبدة في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار لمدة بضع ثواني، ثم ضيفي إليها الدقيق، ثم اخلطيهم حتى يصبح لونهم ذهبي، ثم ضيفي إليهم باقي مكونات البشاميل. استمري في تقليب الخليط السابق حتى يتكون خليط متجانس يشبه الكريمة. بعد ذلك ضيفي السمن إلى وعاء حراري، ثم ضيفي إليه البصل، ثم ضعيهم على النار حتى يذبل البصل. اسكبي باقي مكونات اللحم المفروم إلى خليط البصل، ثم قلبيهم جيدا حتى ينضج الخليط. امزجي ربع كمية البشاميل مع مقدار المكرونة المسلوقة، ثم وزعي نصف المزيج أسفل قالب بايركس. وزعي خليط اللحم فوق خليط المكرونة،ثم وزعي باقي مقدار المكرونة، ثم وزعي البشاميل. ضعي مقدار الجبن فوق سطح البشاميل، ثم ضعيه في الفرن على نار متوسطة ، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج المكرونة بالبشاميل. مقادير البشاميلطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

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