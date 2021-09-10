تحضير أشهر كيك أسترالي إسفنجي هش بطريقة في منتهى السهولة من منزلك، نقدم لكم اليوم طريقة جديدة لصنع كيك إسفنجي هش في منتهى السهولة واللذاذة بمكونات متوفرة في المنزل. تعتبر وصفة كيك مختلفة عن وصفات الكيك المعتادة التقليدية في مطبخنا العربي، فهي كيك أسترالي مشهور جداً بأسهل طريقة وأبسط مكونات مقاديره 4 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، كوب سكر 200 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام، كوب ونصف + ملعقة كبيرة معيارية ممسوحة دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال بمقدار 200 جرام، ملعقة صغيرة بيكنج بودر 5 جرام، نصف كوب زبدة مذابة بمقدار 100 جرام.

طريقة تحضير أشهر كيك أسترالي إسفنجي

يتم تحضير وعاء عميق ويضاف إليه البيض، السكر والفانيليا وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق المكونات على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى نحصل على خليط كريمي فاتح، وفي وعاء آخر يضاف الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم معا. نأخذ هذا الخليط ويتم غربلته ونضيفه إلى الخليط السائل على مرتين مع التقليب في كل مرة باستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون بهدوء حتى يتم اندماج الدقيق مع الخليط السائل، بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة ويتم التقليب حتي يتم اندماج الزبدة مع خليط الكيك

يتم تحضير صينية مربعة الشكل مقاس 24*24 ويتم مسحها بالقليل من الزيت أو الزبدة، ويتم تثبيت ورق خبز في كل جوانب الصينية والقاعدة يتم يوضع خليط الكيك ويوزع جيداً، ثم توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية رف أوسط لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك يتم اختبار نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبي في منتصف الكيك وإذا خرج بدون شوائب فهكذا يكون قد نضج الكيك تماماً، بعد ذلك يترك خمس دقائق حتى يهدأ ثم يوضع الكيك على شبكة ويترك حتى يبرد تماماً.

تحضير صوص الشوكولاتة

يتم تجهيز ربع كوب زبدة مذابة 50 جرام، 160 مللي حليب، 6 ملاعق ونصف كبيرة معيارية ممسوحة كاكاو خام غير محلى 45 جرام، 2 كوب سكر بودرة 240 جرام. في وعاء يضاف الزبدة والحليب تدريجياً مع التقليب، ثم يتم غربلة الكاكاو وتضاف إلى الوعاء ثم يتم التقليب حتى يتم اندماج الكاكاو مع الزبدة والحليب، ثم يتم إضافة السكر البودرة ويتم التقليب حتى يتم الإندماج بشكل جيد.

يتم تقطيع حروف الكيك وتترك جانباً ثم يتم تقسيم الكيك إلى نصفين، وفي النصف الأول يضاف إليه ملعقة كبيرة مربى فراولة أو أي مربى مفضلة لديكم ويتم توزيعها جيداً، ثم يوضع النصف الآخر عليه ويتم التقطيع على شكل أصابع مثل الجاتوه، ثم يتم غمس كل قطعة في صوص الشوكولاتة من كل الإتجاهات ثم تغطى كل قطعة بكمية من جوز الهند من كل الإتجاهات، تكرر هذه الخطوة على كل قطع الكيك ثم يوضع في الفريزر لمدة ربع ساعة وبهذا يكون جاهز للتقديم.