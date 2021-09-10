أسهل طريقة لصنع بسكويت الشابورة الاقتصادي في المنزل، نشارك معكم اليوم طريقة سهلة لصنع ألذ بسكويت بجانب الشاي وبمكونات اقتصادية جداً، حيث نقوم اليوم معاً بتحضير بسكويت الشابورة الذي يعتبر من أفضل وألذ وصفات البسكويت برائحة وطعم في منتهي اللذاذة، فهو عبارة عن خليط قوامه قريب من عجين البسكويت وعجين كيكة الزبدة، مقاديره بسيطة وطعمه لا يقاوم خاصة عند تناوله بجانب الشاي.

طريقة صنع بسكويت الشابورة الاقتصادي

يتم تجهيز مقدار كوب وربع دقيق بما يعادل 157 جرام تقريباً، 2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب أو حوالي 100 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، نصف كوب سكر 100 جرام، ملعقة صغيرة بيكنج بودر 5 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام، رشة ملح 2 جرام. بالنسبة للإضافات المتاحة يمكنك إضافة نصف كوب جوز هند، نصف كوب تشوكليت شيبس، نصف كوب زبيب، نصف كوب لوز شرائح مقشر، نصف كوب فواكه مجففة، حبة بركة، يانسون أو شمر.

لتحضير الشابورة يتم إضافة الزبدة والسكر في وعاء عميقثم يتم الخفق بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم يتم إضافة البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل إضافة حبة بيض، يتم الخفق حتى يندمج البيض مع الخليط جيداً ثم يتم إضافة الفانيليا ويتم الخفق قليلاً، بعد ذلك يتم غربلة المواد الجافة وتوضع في الوعاء على الخليط السائل، ثم يتم التقليب بملعقة خشبية أو سيليكون حتى يتم اندماج الدقيق مع الخليط.

ألذ بسكويت بجانب الشاي

يتم تحضير قالب انجلش كيك أو صينية مستطيلة الشكل مقاس صغير ثم يتم دهن القالب بالقليل من الزيت ثم يتم تثبيت ورق زبدة في كل جوانب القالب والقاعدة، ثم يوضع الخليط ويتم توزيعه جيداً ثم يتم إضافة أي نوع من الإضافات المسبوق ذكرها أو يمكنك تحضيرها سادة، بعد ذلك يوضع القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط لمدة 25-30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الشابورة من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، بعد نخرجها من القالب ونزيل ورق الزبدة ويتم تقطيعها إلى شرائح متوسطة الحجم. ثم يتم تحضير صينية ويتم وضع ورق زبدة ثم يتم رص شرائح الشبورة وتوضع في فرن ساخن مسبقاً من أعلى فقط وتترك حتى تأخذ لون ذهبي، بعد ذلك يتم تقليب الشرائح على الجهة الأخرى حتى تأخذ لون ذهبي أيضاً، بعد ذلك تترك الشبورة حتى تبرد تماماً ثم يتم تقديمها.