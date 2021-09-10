طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بأسهل مكونات وأنجح طعم، بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل يمكنك تحضير ألذ وأسهل كب كيك بقوام هش ولذيذ ويتم تزيينه بكريمة الزبدة اللذيذة، مقاديره اللازمة لعمل 12 قطعة هي نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة بمقدار 100 جرام، كوب ونصف سكر بودرة بمقدار 187 جرام، 2 حبة بيض بحرارة الغرفة، ملعقة صغيرة فانيليا 8 جرام، كوب وثلثي الكوب من الدقيق الفاخر بمقدار 202 جرام، ملعقة كبيرة بيكنج بودر بمقدار 10 جرام، رشة ملح، 2 ملعقة كبيرة ممتلئة كاكاو خام غير محلى بمقدار حوالي 30 جرام، بالاضافة إلى نصف كوب حليب بحرارة الغرفة بمقادار 100 مللي تقريباً.

طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة

يتم غربلة السكر البودرة في وعاء العجان ثم يضاف إليه الزبدة، ثم يتم تشغيل العجان على سرعة هادئة حتى يتم امتزاج السكر مع الزبدة، بعد ذلك يتم الخفق على سرعة عالية لمدة 3 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف البيض، الفانيليا، الحليب ثم يتم الخفق مرة أخرى لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً، بعد ذلك يتم غربلة الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر والملح في وعاء العجان ثم يتم الخفق على سرعة هادئة حتى يتم اندماج المكونات مع بعضها، حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس.

كاب كيك بقوام هش

يتم تحضير قالب الكب كيك ويوضع بداخله ورق الكب كيك وباستخدام ملعقة الآيس كريم يتم توزيع الخليط في القالب، حيث يتم ملئ 3/4 الورقة فقط بالخليط ثم يوضع القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، ثم يترك ليبرد تماما حتى يتم تحضير الكريمة.

لتحضير الكريمة يتم تجهيز نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة بمقدار 100 جرام، نصف كوب جبن كيري أو كريمي أو مثلثات بمقدار 100 جرام، 3 كوب سكر بودرة بما يعادل 375 جرام، 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى حوالي 20 جرام، 2 ملعقة كبيرة حليب سائل، ملعقة صغيرة فانيليا. يتم غربلة السكر البودرة مع الكاكاو في وعاء العجان، ثم يتم إضافة الزبدة، الجبن الكريمي، الفانيليا والحليب ثم يتم خفق المكونات بسرعة تدريجية لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم، ثم يتم وضع الكريمة في كيس حلواني ويتم تزيين الكب كيك بعد أن برد تماماً، ثم يقدم.