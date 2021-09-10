طريقة تحضير صينية الدجاج بالأرز أسرع وجبة غداء خفيفة بدون كريمة أو جبن، وصفة اليوم هي وجبة غداء رئيسية يمكنك تحضيرها بطريقة في منتهى السهولة وهي صينية الدجاج بالارز، فهي تعتبر وجبة متكاملة وفي نفس الوقت خفيفة تناسب حر الصيف، مراحل تحضيرها في منتهى السهولة ولا تحتاج إلى وقت كثير، أرز مسلوق مع خلطة وتتبيلة مميزة جداً لتحضير وجبة دجاج رائعة بدونجبن أو كريمة.

أسرع وجبة غداء خفيفة بدون كريمة أو جبن

أولاً مقادير الارز المسلوق (يتم سلقه بنسبة 50٪) 2 كوب أرز بسمتي أبيض طويل الحبة ويتم غسله جيداً ثم ينقع في ماء لمدة ساعتين، ملعقة كبيرة ملح، ورق غار، حبهان، قرنفل، 2 ملعقة كبيرة زيت، ماء بكمية كبيرة لتغطي الأرز. يتم تحضير إناء ويوضع به ماء بكمية كبيرة وتوضع على النار وتترك حتى يتم الغليان، ثم يتم إضافة الحبهان، ورق الغار، القرنفل بمقدار إثنين من كلا منهما، ثم يتم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم تصفية الأرز من الماء جيداً ثم يضاف إلى الإناء.

يتم إضافة الملح ويتم التقليب ويترك تقريباً لمدة خمس دقائق، ثم يتم تصفيته ويترك جانباً. أما بالنسبة لمقادير الدجاج بالخلطة فهي 4 صدر دجاج مخلي مقطع مكعبات متوسطة الحجم، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، 2 حبة بصل، 2 فص ثوم، ملعقة كبيرة معجون طماطم، كوب عصير طماطم، ربع ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، فلفل اخضر حلو وألوان،بالاضافة إلى نصف كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير صينية الدجاج بالأرز

يتم وضع مقلاة على النار وتترك لتسخن ويضاف إليها زيت الزيتون ثم مكعبات الدجاج ويتم تقلبيها حتى يتغير لونها إلى اللون الأبيض الفاتح، ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ويتم التقليب مرة أخرى حتى تأخذ لون ذهبي، بعد ذلك توضع في وعاء جانباً ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة في نفس المقلاة وتترك لتسخن، ثم يضاف حبتين البصل مقطعين شرائح رفيعة ويتم التقليب، ثم يضاف الثوم ويكون مقطع قطع صغيرة وأيضاً يتم إضافة معجون الطماطم ويتم التقليب جيداً، بعد ذلك يتم إضافة عصير طماطم مركز ويتم التقليب مرة أخرى، ثم يتم إضافة ملعقة من الملح مع التوابل ويتم التقليب، وعند الغليان يتم وضع قطع الدجاج ثم يتم التقليب وتترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

يتم إضافة شرائح الفلفل والماء الساخن ويتم التقليب، وعند الغليان يترك لمدة دقيقتين ثم تغلق النار. ثم يتم تحضير صينية بايركس ويتم إضافة خليط الدجاج وتوزع ويضاف الأرز المسلوق ليغطى الدجاج ويتم توزيعه جيداً، ثم تغطى الصينية بورق زبدة ثم تغطى بورق الومنيوم، ثم توضع في فرن ساخن جدا مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف اسفل لمدة 30-45 دقيقة، بعد خروجها من الفرن تزين بالقليل من الكزبرة المفرومة ثم تقدم.