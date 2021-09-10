طريقة عمل البرجر البيتي زي المحلات وتكات نجاحه من غير ما يشرب زيت

يعتبر البرجر من أكثر الأكلات التي يحبها الكبار والأطفال، ومن أشهر الأطعمة السريعة التي تقدم في المطاعم، حيث يتميز بالطعم اللذيذ والشهي، ولكن ترغب الأمهات في تحضيره بالمنزل لأسرتها للحفاظ على صحتهم من المنتجات المجهولة الموجودة بالخارج، وسوف نقدم لكم طريقة عمل البرجر البيتي بأقل التكاليف الممكنة وبكل سهولة بدون تعب للحصول على نفس مذاق الجاهز. طريقة عمل البرجر البيتي بالخطوات طريقة عمل البرجر البيتي بالخطوات المكونات: كيلو من اللحمة المفرومة.

بيضة مخفوقة.

كوب إلا ربع من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة إلا ربع من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الصلصلة الحارة.

6 حبات من عيش البرجر.

رشة من الفلفل.

2 ثمرة من الطماطم شرائح.

خس.

جبنة شيدر شرائح. طريقة التحضير: في بولة واسعة نقوم بخلط كلاً من اللحمة المفرومة والحليب والبيض والصلصلة والثوم والفلفل والبقسماط بشكل جيد.

حتى نحصل على عجينة متجانسة وذات قوام متماسك.

نقوم بتقسيم العجينة إلى 6 دوائر، ونفردها بشكل دائري.

نقوم بدهن شواية بالزيت، ونضع أقراص البرجر حتى تستوي على الجانبين.

في عيش البرجر نقوم بوضع جبنة شيدر وخس وطماطم، ثم نضع البرجر.

وبالتالي يصبح جاهز للتقديم مع بطاطس وكاتشب وبالهنا والشفا. طريقة تحضير البرجر في البيت طريقة تحضير البرجر في البيت المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الخردل.

3 ملعقة صغيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة الحجم من المايونيز.

نصف ملعقة ملح صغيرة الحجم.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة الحجم.

ملعقة من الزيت كبيرة.

عيش البرجر الجاهز.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

خس.

شرائح جبنة شيدر. طريقة التحضير: في بولة واسعة وعميق نضع اللحمة المفرومة ونضيف لها الملح والفلفل والكاشتب والخردل.

نقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج بشكل جيد وتتجانس.

نقوم بتسخين القليل من الزيت في طاسة على النار.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أقراص ونضعها لكي تستوي على الناحيتن.

ونضع الكاتشب والمايونيز في الخبز، ثم الجبنة الشيدر وقطعة البرجر.

ونقوم بوضع الطماطم والخس ثم نغلق الخبز.

وبالتالي يكون البرجر جاهز للتقديم بالهنا والشفا.

يجب تكرار الخطوات السابقة مع باقي الكمية حتى أن تنتهي. الوسوم

يعتبر البرجر من أكثر الأكلات التي يحبها الكبار والأطفال، ومن أشهر الأطعمة السريعة التي تقدم في المطاعم، حيث يتميز بالطعم اللذيذ والشهي، ولكن ترغب الأمهات في تحضيره بالمنزل لأسرتها للحفاظ على صحتهم من المنتجات المجهولة الموجودة بالخارج، وسوف نقدم لكم طريقة عمل البرجر البيتي بأقل التكاليف الممكنة وبكل سهولة بدون تعب للحصول على نفس مذاق الجاهز. طريقة عمل البرجر البيتي بالخطوات طريقة عمل البرجر البيتي بالخطوات المكونات: كيلو من اللحمة المفرومة.

بيضة مخفوقة.

كوب إلا ربع من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة إلا ربع من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الصلصلة الحارة.

6 حبات من عيش البرجر.

رشة من الفلفل.

2 ثمرة من الطماطم شرائح.

خس.

جبنة شيدر شرائح. طريقة التحضير: في بولة واسعة نقوم بخلط كلاً من اللحمة المفرومة والحليب والبيض والصلصلة والثوم والفلفل والبقسماط بشكل جيد.

حتى نحصل على عجينة متجانسة وذات قوام متماسك.

نقوم بتقسيم العجينة إلى 6 دوائر، ونفردها بشكل دائري.

نقوم بدهن شواية بالزيت، ونضع أقراص البرجر حتى تستوي على الجانبين.

في عيش البرجر نقوم بوضع جبنة شيدر وخس وطماطم، ثم نضع البرجر.

وبالتالي يصبح جاهز للتقديم مع بطاطس وكاتشب وبالهنا والشفا. طريقة تحضير البرجر في البيت طريقة تحضير البرجر في البيت المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الخردل.

3 ملعقة صغيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة الحجم من المايونيز.

نصف ملعقة ملح صغيرة الحجم.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة الحجم.

ملعقة من الزيت كبيرة.

عيش البرجر الجاهز.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

خس.

شرائح جبنة شيدر. طريقة التحضير: في بولة واسعة وعميق نضع اللحمة المفرومة ونضيف لها الملح والفلفل والكاشتب والخردل.

نقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج بشكل جيد وتتجانس.

نقوم بتسخين القليل من الزيت في طاسة على النار.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أقراص ونضعها لكي تستوي على الناحيتن.

ونضع الكاتشب والمايونيز في الخبز، ثم الجبنة الشيدر وقطعة البرجر.

ونقوم بوضع الطماطم والخس ثم نغلق الخبز.

وبالتالي يكون البرجر جاهز للتقديم بالهنا والشفا.

يجب تكرار الخطوات السابقة مع باقي الكمية حتى أن تنتهي.

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