سر عمل البيتزا في البيت زي المطاعم بطعم رائع بالخطوات

سر عمل البيتزا في البيت زي المطاعم، من الأطعمة المفضلة لدي الكبير والصغير البيتزا، ويفضلون شراءها جاهزة بسبب طعمها المميز، فتبحث الأمهات عن طرق تحضير البيتزا في البيت مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة، وبمكونات بسيطة بدل من شراءها بثمن باهظ، ولكي تستخدم المكونات الصحية التي تفيد أفراد أسرتها، وسوف نوضح لكم سر عمل البيتزا في البيت بالخطوات وبطريقة سهلة وبأقل التكاليف.

سر عمل البيتزا في البيت زي المطاعم

بيتزا بالفراخ

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من اللبن البودر.

رشة من الزعتر.

حشو البيتزا

صلصة طماطم.

شرائح بصل.

جبنة.

زيتون.

فراخ.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق ثم رشة من الملح والفلفل الأسود والزعتر، ثم قومي بوضع ملعقة ماء دافئ به ملعقة من الخميرة وملعقة من السكر، قومي بتقليبة جيداً حتي يذوب بشكل تام، اتركي الخميرة جانباً حتي تتفاعل، ثم نقوم بإضافة اللبن البودر إلي الدقيق وكوب من الزبادي، ثم نقوم بإضافة الخميرة، ونضيف الزيت حتي يساعد في لم العجينة، نقوم بالعجن الجيد لمدة 10دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك، نترك العجينة لمدة ساعة لتخمر يتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشو

نقوم بوضع مقلاة على النار، ووضع كمية مناسبة من الزيت، نقوم بإضافة شرائح البصل، ونقوم بتقليبها جيداً حتي تصل للون الأصفر، ثم نقوم بإضافة الفراخ المقطع إلي شرائح صغيرة، نضيف الملح والفلفل الأسود نتركها حتي تنضج، نقوم بإحضار صنية الفرن دهنها بالزيت، ثم فرد عجينة البيتزا ووضعها بها، نقوم بوضع صلصة الطماطم، ثم نقوم بإضافة الفراخ، نضيف شرائح من البصل والطماطم، ثم نقوم بإضافة الزيتون، ثم نقوم بإضافة النوع المفضل لنا من الجبنة، نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180مئوية، ثم نقوم بتشغيل الشوية بعد أن تنضج كي تكتسب اللون الذهبي وسوف تستمتع أنت وعائلتك بطعم البيتزا المميز مثل المطاعم ستنال إعجاب الجميع.