اشرب كوبًا من هذا المشروب السحري لمدة 3 أيام وسوف تذوب دهون بطنك تمامًا مضمونة % 100، وصفة اليوم هي وصفة لحرق دهون البطن في 3 أيام فقط ، ستفقد 7 كيلو جرام من وزنك في أسبوع واحد فقط بدون الحاجة إلى الإمتناع عن الطعام كمان يدعي البعض، تمارين رياضية أو نظام غذائي قارس، اشرب كوبًا من هذا المشروب السحري لمدة 3 أيام وسوف تذوب دهون بطنك تمامًا مضمونة % 100.

اشرب كوبًا من هذا المشروب السحري

تتكون وصفة حرق دهون البطن من المكونات التالية :

حبة موز واحدة، قشور الموز فعالة جداً في حرق دهون البطن.

ليمونة كبيرة الحجم لاستخراج عصير الليمون الحامض مع الاحتفاظ بقشر الليمون، الليمون يذيب الدهون العنيدة بالبطن.

حبة تفاح واحدة.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بتقشير حبة الموز ثم نقطع القشور إلى شرائح صغيرة، وبعد استخراج عصير الليمون يتم تقطيع قشر الليمون إلى شرائح صغيرة الحجم حيث أن قشر الليمون يحرق السعرات الحرارية وتفقد الوزن الزائد، ثم نضع قشر الموز وقشر الليمون في إناء قابل للطهي مع كوب كبير من الماء، ثم يرفع الإناء على الموقد ليتم الغليان لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نتركه حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته للحصول على الماء، ونحتاج إلى الموزة التي استخدمنا قشرتها حيث يتم تقطيعها إلى شرائح، ونقشر التفاحة ونقطعها إلى قطع صغيرة كما نقشر قطعة الزنجبيل ونقطعها إلى قطع صغيرة، بعد ذلك نضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه عصير الليمون مع الماء المغلي ماء قشر الليمون والموز، بعد أن تم الخلط جيدا نحصل على عصير لذيذ جداً ويمكنك تصفيته لإزالة البقايا.

طريقة تناول المشروب السحري

بعد تحضير هذا المشروب السحري يتم تناول كوب يومياً بعد وجبة الإفطار بإنتظام لمدة 3 أيام على الأقل، وستلاحظ نتائج فعالة جداً في مدة 3 أيام فقط، حيث أنه ستذوب جميع الدهون المتراكمة ببطنك وجسمك وتحصل على بطن مسطح، ستفقد 7 كيلو جرام في أسبوع واحد فقط، اشرب كوبًا من هذا المشروب السحري لمدة 3 أيام وسوف تذوب دهون بطنك تمامًا مضمونة % 100.