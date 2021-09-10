طريقة عمل صدور الدجاج المقلية المقرمشة

الدجاج هو من أكثر الأطعمة التي يحبها الجميع والتي يمكن طهيها بأكثر من طريقة سواء مشوية او مقلية او مسلوقة أو يمكن عملها شاورما او كفتة الدجاج، ومن أكثر الاكلات الي يحبها الجميع خاصة الأطفال هي صدور الدجاج المقلي وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل صدور الدجاج المقلية: المكونات أربع قطع من صدور الدجاج المنزوع العظام والجلد.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البودرة.

ملعقة صغيرة من الريحان البودرة، أو المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي أو اللبن الرائب.

نصف كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الببكنج باودر. طريقة التحضير نقوم بتقطع صدور الدجاج لشرائح طولية رفيعة ، ثمّ نغسلها جيداً بالماء والخل والليمون ثم نقوم بتصفيتها، ثم نضعها في وعاء عميق ثم نضيف اللبن الزبادي وجميع البهارات.

ثم نقوم بتغطية الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء ثم نقوم بتسخين الظيت على النار جيداً،ونضع الدجاج في الدقيق والباكينج باودر .

ثم نضع شرائح الدجاج في الزيت ونقوم بقلبه على الناحية الأخرى حتى يأخذ اللون الذهبي. صدور الدجاج المقرمشة في الفرن المكوّنات ٢ صدر من الدجاج.

كوب دقيق منخول.

بيضتان.

نصف كوب من فتات الخبز،

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير نقوم بغسل الدجاج جيداً بالماء والخل والليمون حتى نتخلص من أي زفارة.

ثم نضع الدقيق و الفلفل الأسود، والملح في وعاء عميق ونقوم بخلطهم جيداً ثم نتركهم جانبا.

وفي طبق أخر نضع فتات الخبز والشطة ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بخفق البيض في طبق عميق.

نقوم بوضع صدور الدجاج في خليط الدقيق ثم نقوم بنفضه من الدقيق ثم نضعه في البيض ثم نضعه في خليط فتات الخبز بنفس هذا الترتيب حتى نحصل على الطعم الجيد للصدور والقرمشة المطلوبة.

وبعد الأنتهاء من كمية صدور الدجاج الموجودة لديكي قومي بوضعها في الصينية ثم نقوم بإدخالها الى الفرن الساخن مسبقاً ونتركها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي. طريقة عمل صدور الدجاج المقلية: المكوناتطريقة التحضيرصدور الدجاج المقرمشة في الفرن المكوّناتطريقة التحضير الوسوم

الدجاج هو من أكثر الأطعمة التي يحبها الجميع والتي يمكن طهيها بأكثر من طريقة سواء مشوية او مقلية او مسلوقة أو يمكن عملها شاورما او كفتة الدجاج، ومن أكثر الاكلات الي يحبها الجميع خاصة الأطفال هي صدور الدجاج المقلي وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل صدور الدجاج المقلية: المكونات أربع قطع من صدور الدجاج المنزوع العظام والجلد.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البودرة.

ملعقة صغيرة من الريحان البودرة، أو المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي أو اللبن الرائب.

نصف كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الببكنج باودر. طريقة التحضير نقوم بتقطع صدور الدجاج لشرائح طولية رفيعة ، ثمّ نغسلها جيداً بالماء والخل والليمون ثم نقوم بتصفيتها، ثم نضعها في وعاء عميق ثم نضيف اللبن الزبادي وجميع البهارات.

ثم نقوم بتغطية الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء ثم نقوم بتسخين الظيت على النار جيداً،ونضع الدجاج في الدقيق والباكينج باودر .

ثم نضع شرائح الدجاج في الزيت ونقوم بقلبه على الناحية الأخرى حتى يأخذ اللون الذهبي. صدور الدجاج المقرمشة في الفرن المكوّنات ٢ صدر من الدجاج.

كوب دقيق منخول.

بيضتان.

نصف كوب من فتات الخبز،

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير نقوم بغسل الدجاج جيداً بالماء والخل والليمون حتى نتخلص من أي زفارة.

ثم نضع الدقيق و الفلفل الأسود، والملح في وعاء عميق ونقوم بخلطهم جيداً ثم نتركهم جانبا.

وفي طبق أخر نضع فتات الخبز والشطة ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بخفق البيض في طبق عميق.

نقوم بوضع صدور الدجاج في خليط الدقيق ثم نقوم بنفضه من الدقيق ثم نضعه في البيض ثم نضعه في خليط فتات الخبز بنفس هذا الترتيب حتى نحصل على الطعم الجيد للصدور والقرمشة المطلوبة.

وبعد الأنتهاء من كمية صدور الدجاج الموجودة لديكي قومي بوضعها في الصينية ثم نقوم بإدخالها الى الفرن الساخن مسبقاً ونتركها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي. طريقة عمل صدور الدجاج المقلية: المكوناتطريقة التحضيرصدور الدجاج المقرمشة في الفرن المكوّناتطريقة التحضير

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