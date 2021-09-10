طريقة عمل مغلي البقدونس لالتهاب البول بالتفصيل

طريقة عمل مغلي البقدونس لالتهاب البول تُعد من الطرق الطبيعية الصحية المهمة التي يتم الاعتماد عليها في التخلص من عدد كبير من المشكلات الصحية المرتبطة بالجهاز البولي ؛ حيث تؤدي بعض الأمراض والعدوى إلى حدوث بعض الالتهابات في القناة البولية وما يُصاحبها بطبيعة الحال العديد من الاضطرابات الصحية الأخرى والآلام إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة فورًا، وهناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تُساعد على التخلص من التهابات مجرى البول مثل البقدونس سوف نتعرف عليها لاحقًا.

فوائد البقدونس لالتهاب البول

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يُمكن أن يحصل عليها الفرد عند تناول أو شرب البقدونس ، مثل:

يُعتبر من المواد المدرة للبول ، وعلى هذا ؛ فهو يُساعد على التخلص من الأملاح المتراكمة في الجهاز البولي سريعًا وخصوصًا أملاح حمض اليوريك Uric acid.

يحتوي على بعض المواد الفعالة ذات التأثير المضاد للميكروبات وعلى هذا ؛ يُساعد على علاج الالتهابات والتخلص منها.

يحتوي على مقدار كبير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات A, B, C, K وجميعها تُساعد على تعزيز الصحة العامة للجسم ، ويُساعد أيضًا على تعزيز صحة الجهاز البولي للإنسان.

يُعد من المواد الفاتحة لشهية والتي تُساعد على التخلص من غازات البطن واضطرابات الجهاز الهضمي ، ويُساعد كذلك على علاج فقر الدم.

طريقة عمل مغلي البقدونس لالتهاب البول

يُمكن استخدام مغلي البقدونس لعلاج اضطرابات الجهاز البولي وخصوصًا التهابات الجهاز الدولي الناجمة في معظم الأحيان عن العدوى أو ارتفاع نسبة أملاح البول عبر اتباع طريقة غلي البقدونس التالية:

يتم تجهيز مقدار كوب من الماء ووضعه على النار حتى الغليان.

يتم تجهيز مجموعة من أوراق أو جذور البقدونس الطازَج بمقدار مناسب.

بعد أن يغلي الماء ؛ يتم إضافة البقدونس إليه.

يترك المزيج لمدة 10 – 15 دقيقة كاملة.

يتم تصفية المياه من بواقي البقدونس.

ثم تحلية مشروب مغلي البقدونس بالعسل (حسب الرغبة).

ويجب أن يُشرب مغلي البقدونس دافئًا ويُشرب مرة يوميا.

كيفية تجنب أضرار البقدونس

على الرغم من هذا الكم الكبير من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول البقدونس سواء طازجًا أو مغليًا إلى أن العلماء ومقدمي الرعاية الصحية قد أشاروا إلى أن تخطي الجرعة المسموح بها من البقدونس يوميًا والتي تُقدر بـ 100 جرام ؛ قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية مثل التهابات الكلى ، والصداع النصفي ، كما يجب استهلاكه بحرص شديد في حالة الأطفال والنساء الحوامل.