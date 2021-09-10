ازاي توقفي انحسار خط الشعر .. واعادة نمو الشعر مرة تانية

انحسار خط الشعر بيحصل لما الشعر بيتساقط عند منابت الشعر من قدام ومش بينمو شعر جديد مرة تانية ، ده بيخلي خط الشعر يتحرك لورا من الجبهة والجوانب ، الطبيعي ان الشخص يفقد بيفقد شعر كل يوم ، وبيتم استبداله بشعر جديد ، ولكن في حالة تلف بصيلات الشعر او وجود اي اسباب تانية مش هيحصل نمو تاني للشعر ، وده بيأدي لمشكلة انحسار خط الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض طرق وقف انحسار خط الشعر ، واعادة نموه مرة تانية.
اسباب انحسار خط الشعر:
– الثعلبة: الثعلبة الليفية الامامية في الغالب بتحصل للنساء بعد سن اليأس ، جهاز المناعة بيهاجم بصيلات الشعر وبيتلف الخلايا ، وده بيسبب تساقط الشعر وبيمنع نمو الشعر الجديد ، وخط الشعر بينحسر لحد 5 سم لورا ، والنوع ده من الثعلبة بيكون ناتج بشكل رئيسي من عوامل وراثية.
– تصفيف الشعر: تسريحات الشعر المحكومة اللي بتشد الشعر من الجذور ممكن تسبب تساقط الشعر ، وادوات التصفيف زي المكوى, اجهزة تجعيد الشعر اللي بتستخدم الحرارة ممكن تأدي كمان لتلف الشعر.
– المواد الكيميائية: صبغ الشعر واستخدام المواد الكيميائية على الشعر وفروة الراس ، بتأثر بشكل سلبي على الشعر ، لان الصبغات بتحتوي على مواد كيميائية بتغير بنية فروة الراس وممكن تسبب انحسار خط الشعر.
– الحمل: التحولات الهرمونية والاجهاد والمشكلات الصحية ونقص المغذيات اثناء الحمل ممكن تأدي لحالة بتتسمى تساقط الشعر الكربي ، وفي الحالة دي بتتوقف خصلات الشعر عن النمو والشعر بيتساقط.
– فقدان الوزن: فقدان الوزن ممكن يأثر على نمو الشعر ويأدي لتساقطه عند خط الشعر.
– نتف الشعر: نتف الشعر هي حالة اضطراب بيقوم فيها الشخص بسحب او شد شعره ، وده ممكن يبقى سبب لانحسار خط الشعر لان الشعر في المنطقة دي هو الاسهل للوصول ليه وشده.
– الاجهاد: الاجهاد ، سواء البيئي, الاجتماعي, النفسي ، هو سبب شائع لتساقط الشعر ، الاجهاد بيسبب زيادة انتاج الجذور الحرة ، وده ممكن يأدي لتلف الشعر وتساقطه.
– نقص المغذيات: نقص الفيتامينات A, B, C, D, E, الحديد, السيلينيوم, الزنك ممكن تسبب تساقط الشعر ، ولكن مش مؤكد اوي ان ليها دور في انحسار خط الشعر.
– الادوية والعلاجات: تساقط الشعر ممكن يحصل بسبب الادوية ، العلاج الكيميائي كمان ممكن يسبب تساقط الشعر ، والادوية زي الفوريكونازول ممكن تأدي لتساقط الشعر ، ولكن كمان مش مؤكد بشكل قاطع ان الادوية دي بتلعب دور في انحسار خط الشعر.
– التغيرات الهرمونية: هرمون الاستروجين والبرولاكتين وهرمون الغدة الدرقية والكورتيزون وهرمون النمو والميلاتونين بيلعبوا دور في نمو الشعر ، التغيرات الهرمونية بتعزز حساسية بصيلات الشعر وبتضعف الجذور وبتسبب تساقط الشعر.
– نضافة فروة الراس: جذع الشعر بيتكون من خلايا ميتة ، والجزء الحي هو البصيلة الموجودة تحت فروة الراس ، ولما فروة الراس بيتراكم عليها الزيوت والاوساخ ، المسام بتتسد ، والمسام المسدودة مش بتسمح للبصيلات بالحصول على التغذية المطلوبة ، وده هيأدي لتلف البصيلات ، وهيسبب تساقط الشعر ومنع نمو الشعر الجديد.
ازاي بيتم تشخيص انحسار خط الشعر:
– اختبار السحب: في الاختبار ده دكتور الجلدية بيسحب الشعر ويفحص عدد الشعيرات المتساقطة ومدى سهولة سحبها.
– خزعة نسيج فروة الراس: خزعة نسيج فروة الراس ممكن تساعد في الكشف عن عدوى فروة الراس اللي بتسبب تساقط الشعر.
– فحص الدم: الدكتور ممكن يطلب فحص الدم لتحديد اذا كان في مشكلة داخلية زي مرض الغدة الدرقية اللي ممكن يسبب تساقط الشعر.
طرق وقف انحسار خط الشعر:
– حافظي على نظام غذائي صحي: بالظبط زي اجسامنا شعرنا بيتأثر بنظامنا الغذائي اليومي ، وبالتالي الحفاظ على نظام غذائي صحي بيساعد على تقوية الشعر وتقليل تكسر الشعر ، نقص المعادن والفيتامينات ممكن يأدي لتساقط الشعر ، وبالتالي اكل الخضروات الورقية, المكسرات, البذور مهم للحفاظ على صحة الشعر.
– الادوية: المينوكسيديل والانثرالين من الادوية الشائعة لتقليل تساقط الشعر ، اظهرت دراسة ان محلول مينوكسيديل الموضعي بنسبة 5% ممكن انه يحسن من تساقط الشعر ، والتطبيق الموضعي لانثرالين بيتحكم في التهاب بصيلات الشعر ، وبالتالي يعتبر الانثرالين اختيار علاجي للحالة البقعية الشديدة.
– زراعة الشعر: زراعة الشعر هي عبارة عن زراعة شعر صناعي على فروة الراس لاضافة شعر على منطقة خط الشعر ، وفي العملية دي الدكتور بياخد الشعر من اجزاء تانية من فروة الراس وبيزرعها في المنطقة المصابة.
– تدليك فروة الراس: التدليك او المساج المنتظم لفروة الراس بيساعد على تعزيز الدورة الدموية في فروة الراس وبيزود من سماكة الشعر.
– الزيوت الاساسية: الزيوت الاساسية زي اكليل الجبل والنعناع بتساعد على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي ، والدراسات اثبتت ان التطبيق الموضعي لزيت النعناع ممكن انه يعزز نمو الشعر ، وزيت اكليل الجبل ممكن انه يساعد في علاج الصلع الوراثي.
نصايح للعناية بالشعر ومنع التساقط وانحسار خط الشعر:
– اتعاملي بلطف اثناء تدليك الشعر وتمشيطه وتجفيفه ، واتأكدي من عدم شد الشعر.
– اتجنبي تسريحات الشعر الضيقة اللي بتشد الشعر لانها ممكن تسبب تساقط حاد للشعر ، خصوصا عند خط الشعر ، اتجنبي تصفيف الشعر بالضفاير الضيقة وديل الحصان المشدود ، خلي شعرك يكون براحته مش مشدود خصوصا اثناء مرحلة العلاج واعادة نمو الشعر.
– شد الشعر وهو مبلول ممكن يتسبب في انحسار الشعر بنسبة 70% اكتر من الطبيعي ، وبالتالي تجفيف الشعر بقوة ممكن يضعف الشعر ويسبب تقصفه ، جربي تجفيف شعرك بالضغط عليه بالراحة.
– دلكي فروة راسك بانتظام لتحسين الدورة الدموية ، وده بدوره بيعزز طول وكثافة الشعر.
– استخدمي نوع المشط حسب تركيبة ونوع شعرك ، لو شعرك كيرلي او مجعد استخدمي فرشة بشعيرات خشنة ، للشعر المموج او المفرود استخدمي مشط باسنان واسعة لازالة التشابك والعقد ، ومشط باسنان ناعمة لتصفيف الشعر.
– ماتسرحيش شعرك وهو مبلول لانه بيكون اكتر مسامية ، وده ممكن يأدي لتلف الشعر الشديد والتقصف ، ولو شعرك مجعد او كيرلي ممكن تسرحيه وهو مبلول ولكن بالراحة من غير شد.
– اتجنبي منتجات العناية بالشعر اللي بتحتوي على الكبريتات والسيليكون والبارابين ، لان المواد الكيميائية دي قاسية على الشعر وممكن تسبب تلف الشعر وتقصفه وتعمل تراكم تقيل على فروة الراس.
– اتجنبي العلاجات الكيميائية زي تلوين الشعر, فرد الشعر ، لان العلاجات دي ممكن تسبب تلف الشعر وتقصفه.
– اغسلي شعرك مرة واحدة على الاقل كل 3 ايام للحفاظ على فروة راسك نضيفة ، ولو شعرك دهني اغسليه كل يوم ، تنضيف فروة الراس والشعر بيساعد على تعزيز صحة الشعر.
– رطبي شعرك بعمق مرة واحدة في الاسبوع للحفاظ على ترطيبه وتغذيته ، البلسم بيحتوي على مكونات مركزة وفعالة بتقوي الشعر ، علاجات الترطيب العميقة لمدة 5 – 10 دقايق ممكن يبقى ليها دور كبير من التقليل من تساقط الشعر.
– لو تساقط شعرك ناتج عن نقص المغذيات ، فكري انك تاخدي مكملات غذائية ، استشيري الدكتور المتخصص عشان يحددلك الجرعة المناسبة ، لان في فيتامينات لو اخدتيها بكميات زيادة ممكن تسبب تساقط الشعر.
– مارسي اليوجا او التمارين الرياضية بانتظام لتقليل التوتر والاجهاد.
ايه المدة اللي بياخدها خط الشعر عشان ينمو مرة تانية؟
اعادة نمو الشعر تاني ممكن ياخد وقت يوصل ل 6 شهور للحصول على نتايج واضحة من النصايح اللي احنا قولناها فوق او العلاجات الطبية ، ومع ذلك الوقت بيختلف من شخص للتاني ، وبالتالي النتايج هتختلف حسب الظروف الفردية لكل شخص.
العوامل الوراثية, الشيخوخة, والتغيرات الهرمونية تعتبر من العوامل الشائعة المساهمة في تساقط الشعر ، وعلى الرغم من عدم وجود طرق مثبتة لمنع انحسار خط الشعر ، الا انك ممكن تبطيء العملية من خلال نظام غذائي صحي وعلاجات ، هتلاحظي انخفاض ملحوظ في تساقط الشعر ، امشي على النصايح اللي احنا قولناها فوق لمنع انحسار خط الشعر واعادة نمو شعرك.
الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي وتساقط الشعر المرضي
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