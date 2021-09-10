طريقة عمل الماسك الكوري: لإزالة التصبغات والبقع الداكنة من البشرة2021

اليكم أفضل طريقة عمل الماسك الكوري ، التي يعتبر من أفضل وأقوي الماسكات التي تساعد علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة من الوجه، ويعمل ايضا علي التفتيح الرهيب والفوري للبشرة، والحصول علي بشرة ووجه مثالي 4K مثل النجمات وبشرة كالثلج خالية من التصبغات والتجاعيد وتفتيح خرافي في أقل وقت ممكن دون أضرار جانبية، حيث تفضل كل فتاة بشرة مشرقة وخالية من المشاكل حيث تعد البشرة مصدر جمال لكل الفتيات واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل الماسك الكوري الرهيب في إزالة التصبغات والبقع من البشرة والتفتيح المثالي2021.

مكونات طريقة عمل الماسك الكوري الخرافي في حل مشاكل البشرة

سوف نتعرف الان علي المكونات الخاصة بعمل الماسك الكوري الذي يتميز بقوة التفتح للبشرة وإزالة جميع المشاكل من البشرة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الارز المطحون.

معلقتين من النشا.

ربع كوب من الحليب السائل.

معلقة من دقيق الشوفان.

بياض بيضة.

معلقة من العسل.

طريقة التحضير

نقدم لكم الان أفضل وأبسط طريقة لتحضير الماسك بخطوات بسيطة جدا في المنزل وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الارز المطحون والشوفان والنشا ونقلبهم جيدا. ثم نضيف الحليب وبياض البيض ونخلط جميع المكونات جيدا حتي تتجانس للغاية. ثم نضيف العسل ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس ولين.

طريفة الاستخدام

سوف نتعرف علي أفضل طريقة للاستخدام الماسك والحصول علي أفضل نتائج بشكل فوري وفعال جدا وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم نضع طبقة من الخليط بشكل متساوي علي الوجه.

ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة تصل الي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء البارد.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بشكل فوري.

فوائد الماسك الكوري علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالماسك الكوري علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-