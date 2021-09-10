3 ماسكات للبشرة الدهنية للقضاء على زيت البشرة

البشرة الدهنية هي نوع شائع جدًا من الجلد بسبب زيادة إنتاج الزهم وهي المادة الزيتية الصفراء التي تحمي البشرة وترطبها. بسبب الإفراط في انتاج هذه المادة، يصبح الجلد دهنيًا ومتعرقًا في لمح البصر. قد يؤدي هذا إلى ظهور حب الشباب أو مشاكل جلدية أخرى، قد يصعب التعامل مع البشرة الدهنية ويمكن أن تجعل وجهك يبدو باهتًا ومتعبًا ودهنيًا. لذلك لدينا بعض الماسكات السهلة للتعامل بفعالية مع البشرة الدهنية. تحقق من ماسكات البشرة في فصل الصيف التي تصنعيها بنفسك والتي يمكن أن تساعدك على تقليل الدهون وتجعل بشرتك تبدو منتعشة ومتوهجة

دقيق الحمص والطماطم لعلاج البشرة الدهنية

لصنع هذا القناع كل ما عليك فعله هو تقطيع الطماطم إلى نصفين والضغط عليها لتصفية عصيرها في وعاء.

أضيفي الآن 1 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص في الوعاء مع قليل من عصير الليمون وتخلط جيدا ويتم وضعها على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة واغسليه بالماء البارد.

دقيق الشوفان للبشرة الدهنية

لتحضير هذا القناع ما عليك سوى مزج بيضة واحدة ونصف كوب من دقيق الشوفان المطبوخ والمبرد وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء. ضعي هذا الخليط على وجهك واغسليه بعد 12-15 دقيقة.

عصير موز و ليمون

الموز رائع عندما يتعلق الأمر بامتصاص الزيت على الجلد اخلطي موزة مهروسة مع بعض عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز في وعاء وضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفهي بالماء الدافئ.

نصائح للبشرة الدهنية

اجعلي الماء المنطف للبشرة جزءًا من تشكيلة التنظيف الخاص بك، يستخدم ماء ميسيلار جزيئات صغيرة مركزة محبة للماء ومحبّة للزيوت. هذا يعني أن هذه الميسيل لديها القدرة على التهام الأوساخ والزيوت الزائدة من الجلد وهو ايضا مثال لازالة المكياج.

امسحي وجهك بمنشفة وجه قطنية ناعمة أو مناديل تستخدم مرة واحدة لمنع الالتهابات التي يمكن أن تزيد من تفاقم حب الشباب.

ضع واقٍ من الشمس كل 4 إلى 5 ساعات إنه مثالي إذا كان كامل الطيف بمعامل حماية 30 و PA +++

إذا كانت بشرتك دهنية جدًا يمكنك استخدام مقشر طبيعي مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت.

للحصول على بشرة جيدة تحتاجين إلى أمعاء نظيفتناولي الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وزيدي من الخضروات والسلطات في نظامك الغذائي وتناولي كميات أقل من الأطعمة الزيتية والتوابل والدهنية.

اشربي الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك. يجب تناول بياض البيض والحليب واللبن الرائب في نظامك الغذائي.

تجنبي الكثير من الكافيين والمشروبات الغازية.

تجنبي السكر ومنتجات الألبان لمنع ظهور حب الشباب.

لا تدع الخوف من ظهور البثور على بشرتك يمنعك من الخروج والاستمتاع اتبعي النصائح للحصول على بشرة رائعة لتتمعتي بجمال وصحة جيدة ولا تنسي زيارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على مساعدة إضافية عند الحاجة.