كيفية إزالة حب الشباب وعلاج البثور للبشرة الدهنية بماسكات طبيعية

حب الشباب والبثور يمكن أن تدمر بالتأكيد حياة الفتيات ويمكن أن يقلل من ثقتهم في أنفسهن وإذا كنتي متزوجة وكانت بشرتك دهنية، يمكن أن تؤثر سلبًا على حياتك العاطفية. هذا منتشر بين معظم النساء اللواتي يشترون منتجات لا نهاية لها لعلاج بشرتهم ولكن دون جدوى. تميل الفتيات إلى وضع مكياج ثقيل لإخفاء البثور وحب الشباب دون أن يعرفن أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع.الإجابة الفعلية والحل يكمن في الطبيعة. لكن البشرة الدهنية لها مزايا حيث تكون بشرتك أقل عرضة للتجاعيد والخطوط. يمكنك دائمًا زيارة طبيب الأمراض الجلدية ولكن قد تساعدك أيضًا بعض الماسكات الطبيعية. يجب أيضًا اتباع نظام غذائي سليم لعلاج حب الشباب والبثور. لذلك، دعونا نحلل بعض القواعد البسيطة التي يمكنك اتباعها.

العسل وحب الشباب

يمكن أن يكون العسل فعالاً في علاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا. يعتبره الخبراء أفضل حل لحب الشباب، حيث يمكنك وضع العسل الخام مباشرة على وجهك. يتكون العسل من الفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تترك تأثيرًا مهدئًا على وجهك. يمكنك وضع العسل الخام على وجهك أو إضافة عصير الليمون إليه. حضري خليطًا وضعيه باستخدام كرة قطنية على وجهك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة واغسله بماء فاتر.

علاج حب الشباب زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي غني بخصائص مضادة للالتهابات وهو طريقة رائعة لإزالة البثور وحب الشباب بشكل طبيعي في المنزل. يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تنظم الزيوت الزائدة وتمنع انسداد المسام. ما عليك سوى شراء زيت شجرة الشاي النقي وباستخدام وسادة قطنية، ضعيه على المنطقة المصابة.

خل التفاح لإزالة بثور البشرة

خل التفاح هو أحد العلاجات الشعبية لعلاج حب الشباب والبثور في المنزل. تساعد خصائصه القابضه على شد المسام وإزالة الدهون الزائدة من وجهك. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء العادي. خذ قطعة قطن وضعيها على المناطق المصابة. اتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه.

الصبار لعلاج حب الشباب

يستخدم الصبار على نطاق واسع لعلاج الطفح الجلدي والحروق وأمراض الجلد الأخرى وهو فعال جدًا في تلطيف البشرة. خصائصه العلاجية والمرطبة تخفف من التهيج الناتج عن حب الشباب. يمكنك تقشير بشرتك بالصبار والسكر وزيت جوز الهند عن طريق عمل مقشر. يمكن أن يزيد المقشر من تدفق الدم إلى وجهك ويفتح المسام. تحضير خليط بإضافة نصف كوب من زيت جوز الهند ونصف كوب سكر. أضيفي ربع جل الصبار فيه، ثم اخلطيه جيدًا واحفظه في الثلاجة. ثم ضعيه على وجهك واشطفيه بالماء لاحقًا.