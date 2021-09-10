ماسكات كورية لتفتيح ونضارة البشرة في فصل الشتاء القادم

يمكن أن يكون الشتاء قاسيًا جدًا على بشرتنا. يمكن للبرودة الشديدة والجفاف أن يجعل بشرتنا خشنة وجافة. في حين أن هناك الكثير من كريمات الوجه لمثل هذه المشاكل. لا شيء يضاهي فعالية الماسكات الطبيعية المنزلية. هناك الكثير من المكونات في مطابخنا يمكن استخدامها لعلاج بشرتنا وتغذيتها وتدليلها. ربما تكون المشكلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بموسم الشتاء هي جفاف الجلد والبقع. خلال فصل الشتاء يميل الجلد إلى التمدد. لذلك يصبح من الضروري لنا أن نغذيه ونقدم والرعاية المطلوبين. فيما يلي بعض ماسكات الوجه السهلة التي تصنعيها بنفسك لتفتيح البشرة ونضارتها هذا الشتاء واستعادة التوهج.

الدقيق والحليب مع الكركم لتفتيح البشرة

ماسك الوجه هذا مخصص للبشرة الدهنية المعرضة لظهور حب الشباب والتي تحتاج إلى تغذية ونضارة. اخلطي كوبًا من دقيق الحمص مع بعض الحليب وقليل من مسحوق الكركم، ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

العسل لنضارة البشرة

أضيفي ملعقتين صغيرتين عسل في وعاء مع القليل من الزبادي ورشة كركم. ضعيه بالتساوي على وجهك واغسليه بعد 15 دقيقة. ستساعد هذه الطريقة في إزالة السمار ومنع الجفاف.

ماسك الألوفيرا لتفتيح البشرة في فصل الشتاء

يرطب الصبار البشرة ويلطفها ويساعد أيضًا في إزالة الجلد الميت. خذي بعض هلام الصبار الطازج واخلطه مع بعض زيت اللوز. ضعيه بالتساوي على وجهك واغسليه بعد 20 دقيقة.

ماء الورد للوجه

ستساعد هذه العبوة في مكافحة الجلد الجاف والذي يوجد به خطوط، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا في الشتاء. اخلطي موزة مهروسة مع ماء الورد وضعيها على وجهك ورقبتك.

فائدة الشوفان للبشرة

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع القليل من الحليب واعصري نصف ليمونة فيه. ضعيه على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة. تزيل هذه الوصفة بهتان البشرة وتفتحها وتغذيها.

اليك هذه النصائح: اغسلي وجهك بمنظف متوازن درجة الحموضة 2-3 مرات في اليوم والذي يستهدف أيضًا إزالة الدهون. تجنبي الكريمات والمرطبات السميكة وتجنبي السكر والدهون والأطعمة الحارة في نظامك الغذائي اليومي. للبشرة الدهنية قومي دائمًا بلف الثلج بقطعة قماش شاش أو استخدم بشكل أفضل شاش مبلل بالماء البارد على الجلد. يساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية وكذلك إغلاق فتحات الغدد الدهنية أو المسام.