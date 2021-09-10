تقليل تجعد الشعر والتعامل مع الأطراف المتقصفة وجعل شعرك سهل التسريح

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من الحرارة الزائدة وجعل شعرك جاف لفترات طويلة، يمكن أن يكون سبب التقصف لأسباب مختلفة. ثم باستخدام الماء الساخن والعلاجات الكيماوية تضيفي المزيد من الضررالى شعرك. تعد النهايات المتقصفة واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يتم مواجهتها وهناك طرق سهلة للتعامل معها. لذلك، بدلاً من التركيز على تجفيف الشعر والحصول على تشذيب بين الحين والآخر، إليك بعض الماسكات التي ستساعد في التعامل معها وأنتي في منزلك.صفار بيض والزيت لعلاج التقصف
صفار البيض غني جدًا بالبروتين وهو الشيء الذي تحتاجه أطرافك الجافة. يفتقر الشعر إلى البروتين والرطوبة وبالتالي ينقسم. يساعد توفير البروتين والرطوبة الكافية في تقليل الأطراف المتقصفة بشكل كبير.
- في وعاء نضيف صفار بيضة ونخلطه مع ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.
- اخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
- ضعيه على أطراف شعرك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة.
- اغسليه بالشامبو والبلسم المعتاد الخالي من السولفات واتركيه يجف في الهواء. تأكدي من عدم استخدام الماء الساخن.
الشعير هي واحد من تلك المشروبات التي تحتوي على كل من البروتين والسكر التي تساعد في الحفاظ على الأطراف المتقصفة. فهو لا يقوي الشعر فحسب، بل يغذيه أيضًا لمنحه لمعانًا وبريقًا طبيعيًا.
- اخلطي نصف كوب من الشعير مع ملعقتين صغيرتين من العسل.
- استخدمي الخليط على فروة رأسك وشعرك ودلكيه جيداً.
- اتركيه لمدة 30-40 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.
- دعي شعرك يجف وتأكدي من عدم استخدام أي أدوات تجفيف.
إذا لم تكن تعرفي بالفعل فإن البلسم الذي يترك على الشعر هو أحد أفضل مكونات العناية بالشعر. إذا كنت ممن لديهن شعر جاف أو مجعد أو شعر أطفال ولا يتركك تساقط الشعر، فإن البلسم الذي يترك على الشعر هو الخيار الأفضل لك. يتم وضعها مباشرة بعد الاستحمام ويفعل العجائب في جعل شعرك ناعمًا وناعمًا تمامًا مثل المرطب العادي. فيما يلي وصفتان من السهل جدًا إعدادهما وتعملان بشكل جيد مع معظم أنواع الشعر:بلسم يترك على الشعر بزيت جوز الهند
- 1½ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- 1 كبسولة فيتامين هـ
- 100 مل ماء مقطر
طريقة الاستخدام
- سخني زيت جوز الهند في وعاء حتى يسخن بدرجة كافية للمس.
- اثقبي كبسولة واحدة من فيتامين (هـ) في الزيت واخلطيها جيدًا.
- ضعي خليط الزيت والفيتامينات في زجاجة بخاخة وأضيفي الماء إليها.
- رجي الزجاجة جيدًا وسترى الزيت والماء يفصلان. تأكد من هزها هكذا قبل كل استخدام.
- ضعيه على شعرك المبلل بعد كل غسلة واشطفي شعرك لتلاحظي الفرق.
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 كبسولة فيتامين هـ.
- 5 ملاعق كبيرة من الماء.
كيف تستخدمه؟
- اخلطي هلام الصبار وزيت الزيتون وقلبي مع الاستمرار في التقليب لبضع دقائق حتى تمتزج جيدًا.
- اثقبي كبسولة واحدة من فيتامين (هـ) في الخليط واملأي بخاخ بجميع المكونات.
- ضيفي الماء إلى الزجاجة ورجيها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.
- قومي برش الخليط واستخدميه على شعرك الرطب.
الوسوم
من الحرارة الزائدة وجعل شعرك جاف لفترات طويلة، يمكن أن يكون سبب التقصف لأسباب مختلفة. ثم باستخدام الماء الساخن والعلاجات الكيماوية تضيفي المزيد من الضررالى شعرك. تعد النهايات المتقصفة واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يتم مواجهتها وهناك طرق سهلة للتعامل معها. لذلك، بدلاً من التركيز على تجفيف الشعر والحصول على تشذيب بين الحين والآخر، إليك بعض الماسكات التي ستساعد في التعامل معها وأنتي في منزلك.صفار بيض والزيت لعلاج التقصف
صفار البيض غني جدًا بالبروتين وهو الشيء الذي تحتاجه أطرافك الجافة. يفتقر الشعر إلى البروتين والرطوبة وبالتالي ينقسم. يساعد توفير البروتين والرطوبة الكافية في تقليل الأطراف المتقصفة بشكل كبير.
- في وعاء نضيف صفار بيضة ونخلطه مع ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.
- اخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
- ضعيه على أطراف شعرك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة.
- اغسليه بالشامبو والبلسم المعتاد الخالي من السولفات واتركيه يجف في الهواء. تأكدي من عدم استخدام الماء الساخن.
الشعير هي واحد من تلك المشروبات التي تحتوي على كل من البروتين والسكر التي تساعد في الحفاظ على الأطراف المتقصفة. فهو لا يقوي الشعر فحسب، بل يغذيه أيضًا لمنحه لمعانًا وبريقًا طبيعيًا.
- اخلطي نصف كوب من الشعير مع ملعقتين صغيرتين من العسل.
- استخدمي الخليط على فروة رأسك وشعرك ودلكيه جيداً.
- اتركيه لمدة 30-40 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.
- دعي شعرك يجف وتأكدي من عدم استخدام أي أدوات تجفيف.
إذا لم تكن تعرفي بالفعل فإن البلسم الذي يترك على الشعر هو أحد أفضل مكونات العناية بالشعر. إذا كنت ممن لديهن شعر جاف أو مجعد أو شعر أطفال ولا يتركك تساقط الشعر، فإن البلسم الذي يترك على الشعر هو الخيار الأفضل لك. يتم وضعها مباشرة بعد الاستحمام ويفعل العجائب في جعل شعرك ناعمًا وناعمًا تمامًا مثل المرطب العادي. فيما يلي وصفتان من السهل جدًا إعدادهما وتعملان بشكل جيد مع معظم أنواع الشعر:بلسم يترك على الشعر بزيت جوز الهند
- 1½ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- 1 كبسولة فيتامين هـ
- 100 مل ماء مقطر
طريقة الاستخدام
- سخني زيت جوز الهند في وعاء حتى يسخن بدرجة كافية للمس.
- اثقبي كبسولة واحدة من فيتامين (هـ) في الزيت واخلطيها جيدًا.
- ضعي خليط الزيت والفيتامينات في زجاجة بخاخة وأضيفي الماء إليها.
- رجي الزجاجة جيدًا وسترى الزيت والماء يفصلان. تأكد من هزها هكذا قبل كل استخدام.
- ضعيه على شعرك المبلل بعد كل غسلة واشطفي شعرك لتلاحظي الفرق.
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 كبسولة فيتامين هـ.
- 5 ملاعق كبيرة من الماء.
كيف تستخدمه؟
- اخلطي هلام الصبار وزيت الزيتون وقلبي مع الاستمرار في التقليب لبضع دقائق حتى تمتزج جيدًا.
- اثقبي كبسولة واحدة من فيتامين (هـ) في الخليط واملأي بخاخ بجميع المكونات.
- ضيفي الماء إلى الزجاجة ورجيها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.
- قومي برش الخليط واستخدميه على شعرك الرطب.
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