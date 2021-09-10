طريقة صبغ الحواجب بسهولة في البيت للحصول على حواجب ممتلئة مناسبة للون شعرك وبشرتك

تبحث كل سيدة وفتاة عن ما يزيد من تألقها ويعزّز ثقتها بنفسها، ومن أهم الوصفات التي تبحثين عنها هي كيفية الحصول على حاجبان بلون مناسب للون بشرتك ويظهران بمظهر طبيعي وجذاب، حيث أن الحواجب هي الجزء الأبرز في الوجه ويعكسان جمال العين، لذلك كل فتاة ذات حواجب خفيفة وغير ممتلئة بالشعر تبحث عن كيفية صبغ الحواجب للحصول على لوك طبيعي.

طريقة صبغ الحواجب بسهولة في البيت

كثير من السيدات تقوم بصبغ شعرها وتهتم جدا باختيار صبغة شعر ذات لون مناسب مع لون بشرتها ولكن تنسى أن لون الحواجب يجب أن يتلاءم أيضا مع لون شعرك، لذلك نقدم لك طريقة صبغ الحواجب ويجب اختيار لون يناسب لون شعرك ولون بشرتك، وصبغ الحاجبان يساعد في حل مشكلة عيوب الفراغات الموجودة بين شعر الحواجب وإخفاء الشعر المتناثر حول رسمة الحاجب.

كما أن مع تقدم العمر تظهر بعض الشعيرات البيضاء في الحاجبان فيجب اللجوء إلى صبع الحواجب التي تعتبر الحلّ المثاليّ للظهور بمظهر عصريّ وجديد وطبيعي، وتقوم بعض السيدات بصبغ الحواجب من أجل تغيير ألإطلاله ومواكبة الموضة، ولكن يجب اختيار اللون المناسب لك حتى لا يؤثر على مظهرك العام.

يُنصح باستعمال صبغة مناسبة للون شعر الرأس قدر الإمكان أو اختيار صبغة أفتح درجتين من لون شعرك الأساسي، أو لون الصبغة التي صبغتي بها شعرك.

نظّفي وجهك جيّداً بالماء والصّابون، ولا تتركي أي أثر للمكياج على الوجه.

ادهني وجهك بالفازلين لضمان عدم تلوّث محيط العينَين ووجهك بالصّبغة وهذه الخطوة مهمة جدا.

مشطي الحاجبَين بفرشاة الحواجب، ابتداءً من الجانب القريب من الأنف باتجاه الأذن.

ارسمي حدود الحاجبين بشكل منظّم، يناسب شكل وجهك والعينَين، ويمكنك استخدام قوالب الحواجب عند رسم حدود الحاجبَين، وهي متوفّرة في الأسواق لتختاري منها الشّكل الذي يناسبك، ويساعدك على إتقان صبغ الحواجب.

اخلطي مكوّنات الصّبغة التي ستستخدميها جيّداً ودعيها خمس دقائق حتّى تتجانس جيّدا، ويجب أن تتبعي الخطوات والتحذيرات الموجودة على نشرة الصبغة وذلك لتلافي حدوث حساسية .

ضعي فرشاة الحواجب بالصبغة، وقومي بصبغ النصف السفلي من الحاجبَين الأقرب للعينين أولاً وهو يعتبر أساس الحاجب، ولأنها تُعتبر الجزء الأكثر كثافة بالحاجبين، ثم يُصبغ النصف الخارجي من الحاجبَين، مع عدم الرجوع إلى النصف الدّاخلي مرة أخرى، لأن ذلك يجعل الشّعر داكناً بشكل غير متساوٍ.

اتركي الصبغة فترة على حاجبك ثم اغسلي الوجه جيّداً بالماء والصّابون لإزالة آثار الصّبغة، وستلاحظين أنّ لون الحواجب قد اقترب قليلاً من لون الشّعر.

يجب ألا تتأثر البشرة المحيطة بحاجبيك بالصبغة لذلك استخدمي الفازلين على الطبقة المحيطة بالحاجب، ولكن إذا كان هناك أي تلطيخ، فلا داعي للذعر، فسوف يتلاشى في اليوم التالي.

خطوات ونصائح عند صبغ الحواجب