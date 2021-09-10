طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في ساندويتش بالطعم الأصلي زي المحلات السورية

طريقة عمل شاورما الفراخ، تعد من أشهر الأكلات في الشرق الأوسط، حيث تعود أصولها إلى بلاد الشام، في عصر الدولة العثمانية، وهي عبارة عن لحم مشوي بطريقة معينة، حيث يتم شوي اللحم من مصدر للحرارة، وليس عن طريق الحرارة مباشرةً، سواء كان مصدر الحرارة هو الفحم أو الكهرباء أو الغاز، وهذا سر من أسرار الطعم اللذيذ، حيث يكون عادة لحم بقري أو ماعز أو ضأن أو جمل أو فراخ، يوضع اللحم مقطع على سيخ معدني، بحيث يكون عمودي باتجاه مصدر الحرارة، ويتم لف السيخ بصفة مستمرة حتى يتم النضج.

طريقة عمل شاورما الفراخ

تعد الشاورما واحدة من أشهر المأكولات التي تباع في الشارع ومحلات الوجبات السريعة “التيكاواي”. وخاصةً في بلاد الشام وسوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية.

500 جرام أوراك أو صدور فراخ مخلية قطع كبيرة ( استخدام الأوراك أفضل لأنها توجد فيها نسبة دهون عالية مما يؤدي إلى طعم مميز).

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

1/2 كوب ماء بصل.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات (أو بهارات فراخ) حسب الرغبة.

1/4 كوب خل.

عصير ليمون كبيرة.

ملح وفلفل (حسب الرغبة).

كوب زبادي.

مستردة.

فص ثوم مفروم.

بصلة مقطعة شرائح.

2 فلفل أخضر مقطعة شرائح.

2 طماطم مقطعة شرائح.

نضع كل مقادير التتبيلة على الفراخ من غير الزبادي.

ثم نضع الزبادي ونقلبهم جيداً.

تدخل الثلاجة من ساعتين إلى 3 ساعات.

يتم تحضير صوص الثومية في ذالك الوقت.

مقادير الشاورماطريقة التحضير

ملحوظة لخطوات التتبيلة:

الزبادي دائماً آخر حاجة في التتبيلة بعد ما يتم خلط البهارات مع (اللحم أو الفراخ) لأن الزبادي يضغى على طعم البهارات.

وقت التسوية: