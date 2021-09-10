النجرسكو بالفراخ بطريقة جميلة فى المنزل وبدون تكاليف

النجرسكو بالفراخ من الوجبات الصحية اللذيذة، و التى ترجع أصولها إلى المطبخ الإيطالي الذى اشتهرت به طرق عمل الباستا بجميع أنواعها وكيفية التفنن فى تقديمها بأشكال مختلفة وطعم مختلف أيضاً، وإليكم هذا النوع الجميل والذى عليه إقبال كبير فى جميع المطاعم ويحبه الكبار والصغار لما له من طعم شهى ولذيذ، وهى تقدم من الدجاج المسلوق والصوص الأبيض الجميل ويمكنك التوفير فى صناعتها من خلال استخدام بواقى الفراخ المتبقي عندك فى الثلاجة وتقديمه بشكل جديد، مع إضافة بعض النكهات إليها لتعطيها الطعم والنكهة المميزة، فهى تتمتع بقيمتها الغذائية المليئة بالسعرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير النجرسكو بالفراخ. مكونات النجرسكو بالفراخ مكونات النجرسكو بالفراخ يتكون النجرسكو بالفراخ من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كيس من المكرونة قلم.

٢ من صدور الفراخ.

٢ حبة كبيرة من البصل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ قرن من الفلفل الرومي.

١/٢ ملعقة صغيرة من البصل البودر.

١/٤ كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ ملعقة كبيرة من الزيتون شرائح.

١/٤ كوب من الجبنة الرومى مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

مكعب مرقة فراخ.

٣ ملعقة كبيرة من الدقيق.

١١/٢ كوب من اللبن السائل.

٣ ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

شوية من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الريحان حسب الرغبة.

حبة من الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل النجرسكو بالفراخ سهلة جداً وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بغسل صدور الفراخ جيداً ونقطعها إلى مكعبات صغيرة ونضيف عليها البصل المفروم ناعم . ونضيف عليهم شوية من الملح والفلفل والبهارات وعصير ليمونة. نضعهم فى الثلاجة ونتركهم حتى يأخذ الفراخ طعم التتبيلة. بعد ذلك نقوم بعمل الصوص ونحضر حلة مناسبة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار ونضيف عليها الدقيق مع التقليب بسرعة. فى طبق جانبى نضع اللبن وعليه مكعب المرقة ونقلب حتى نذوبه تماماً. ثم نضيفه على على خليط الدقيق والزبدة مع التقليب بالمضرب السيلك اليدوي حتى يتقل قوامه. بعد كده نضيف الجبنة الشيدر والرومى والفلفل الأسود ونقلب حتى تذوب الجبنة ويتقل قوامه. نقوم بسلق المكرونة فى الماء المغلي وعليه الزيت والملح. فى طاسة على النار نضع الزبدة والزيت ونضيف عليه البصل المفروم ونقلب حتى يذبل. ثم نضيف عليه قطع الفراخ مع التتبيلة وبقية التوابل ونقلب لمدة ١٠ دقائق ثم نضيف شرائح الفلفل الرومى. بعد ذلك نصفى المكرونة ونخلطها مع الزيتون وخليط الفراخ حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نضيف البيضة إلى خليط الصوص ونقلبها كويس وبعد ذلك نضيف ٣/٤ الصوص فوق المكرونة ونقلب ونضعها فى صينية مدهونة بالزيت. نضيف الصوص المتبقي على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ حتى يأخذ اللون الذهبى. ثم تخرجها من الفرن وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

النجرسكو بالفراخ من الوجبات الصحية اللذيذة، و التى ترجع أصولها إلى المطبخ الإيطالي الذى اشتهرت به طرق عمل الباستا بجميع أنواعها وكيفية التفنن فى تقديمها بأشكال مختلفة وطعم مختلف أيضاً، وإليكم هذا النوع الجميل والذى عليه إقبال كبير فى جميع المطاعم ويحبه الكبار والصغار لما له من طعم شهى ولذيذ، وهى تقدم من الدجاج المسلوق والصوص الأبيض الجميل ويمكنك التوفير فى صناعتها من خلال استخدام بواقى الفراخ المتبقي عندك فى الثلاجة وتقديمه بشكل جديد، مع إضافة بعض النكهات إليها لتعطيها الطعم والنكهة المميزة، فهى تتمتع بقيمتها الغذائية المليئة بالسعرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير النجرسكو بالفراخ. مكونات النجرسكو بالفراخ مكونات النجرسكو بالفراخ يتكون النجرسكو بالفراخ من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كيس من المكرونة قلم.

٢ من صدور الفراخ.

٢ حبة كبيرة من البصل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ قرن من الفلفل الرومي.

١/٢ ملعقة صغيرة من البصل البودر.

١/٤ كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ ملعقة كبيرة من الزيتون شرائح.

١/٤ كوب من الجبنة الرومى مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

مكعب مرقة فراخ.

٣ ملعقة كبيرة من الدقيق.

١١/٢ كوب من اللبن السائل.

٣ ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

شوية من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الريحان حسب الرغبة.

حبة من الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل النجرسكو بالفراخ سهلة جداً وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بغسل صدور الفراخ جيداً ونقطعها إلى مكعبات صغيرة ونضيف عليها البصل المفروم ناعم . ونضيف عليهم شوية من الملح والفلفل والبهارات وعصير ليمونة. نضعهم فى الثلاجة ونتركهم حتى يأخذ الفراخ طعم التتبيلة. بعد ذلك نقوم بعمل الصوص ونحضر حلة مناسبة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار ونضيف عليها الدقيق مع التقليب بسرعة. فى طبق جانبى نضع اللبن وعليه مكعب المرقة ونقلب حتى نذوبه تماماً. ثم نضيفه على على خليط الدقيق والزبدة مع التقليب بالمضرب السيلك اليدوي حتى يتقل قوامه. بعد كده نضيف الجبنة الشيدر والرومى والفلفل الأسود ونقلب حتى تذوب الجبنة ويتقل قوامه. نقوم بسلق المكرونة فى الماء المغلي وعليه الزيت والملح. فى طاسة على النار نضع الزبدة والزيت ونضيف عليه البصل المفروم ونقلب حتى يذبل. ثم نضيف عليه قطع الفراخ مع التتبيلة وبقية التوابل ونقلب لمدة ١٠ دقائق ثم نضيف شرائح الفلفل الرومى. بعد ذلك نصفى المكرونة ونخلطها مع الزيتون وخليط الفراخ حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نضيف البيضة إلى خليط الصوص ونقلبها كويس وبعد ذلك نضيف ٣/٤ الصوص فوق المكرونة ونقلب ونضعها فى صينية مدهونة بالزيت. نضيف الصوص المتبقي على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ حتى يأخذ اللون الذهبى. ثم تخرجها من الفرن وتقدم وبالف صحة وعافية.

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