 طريقة عمل جلاش حلو باللبن بالخطوات والمقادير زي الحلواني في البيت بطريقة سهلة جدا

طريقة عمل جلاش حلو طري باللبن، الجلاش الحلو من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من أفراد الأسرة ويتميز الجلاش انه سهل التحضير لذلك يمكن على اى فتاة مبتدئة في المطبخ أن تقوم بعمل جلاش حلو بسهولة وتقديمه لأفراد عائلتها، ويمكن أيضا عمل جلاش باللحمة المفرومة أو جلاش بالجبنة وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الجلاش الحلو باللبن.

طريقة عمل جلاش حلو وطري باللبن

طريقة عمل جلاش حلو باللبن من الوصفات التي تقبل الكثير من السيدات على إعدادها في رمضان وكذلك في أي وقت من السنة، وتجد الكثير من الناس صعوبة في تحضير الجلاش الحلو مثل المحترفين ، ولكن إذا اتبعت الخطوات بعناية ، فستكون النتيجة رائعة و إليك طريقة عمل جلاش حلو باللبن والمكسرات.

أحضر صينية وادهنها بقليل من الزبدة ونبدأ في رص طبقات الجلاش وبين كل طبقة والأخرى ترش الزبدة حتى تنتهي من الطبقة الأولى ويمكنك عملها دون وضع سمن بين الطبقات.

نبدأ في تحضير الحشو من المكسرات،ربع كيلو سداني مجروش أو أي نوع مكسرات اخرى تفضليها ونضيف ثلاث ملاعق من السكر ونصف ملعقة فانيليا ونضيف اربع ملاعق من الماء ونقلب جيدا ونتركها حتى يتكون حشو من المكسرات متماسك.

خطوات تحضير جلاش حلو طري بالمقادير

نضع الحشو على الطبقة الأولى من الجلاش وضعنها بالصنية، ثم نضع نصف كمية الجلاش المتبقية فوق الحشو.

نقطع الجلاش إلى مربعات أو إلى ألتقطيعه التي تفضليها ثم نضع ثلاث ملاعق كبار من السمن السائح على الجلاش.

نضع نصف كوب من الحليب الساخن على الجلاش.