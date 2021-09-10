طريقة عمل المنتو الحجازي ألذ منتو سعودي باللحم مع الخطوات سهلة جربيها

طريقة عمل المنتو الحجازي ، هو أحد أشهر الأطباق السعودية الشعبية، وينتمي إلى منطقة الحجاز، وهو أحد الأطباق المميزة، التي تستخدم في السعودية بكثافة، وهو طبق مغذي وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، وتختلف طريقة إعدادها من منطقة لأخرى، باختلاف المقادير والمكونات المستخدمة، وله العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المنتو السعودي، باستخدام صوص المنتو الحجازي، أو يشتهر أيضًا طريقة عمل منتو اللحم، ويمكنك تغيير الطريقة، وذلك بعمل طريقة عمل المنتو بالرقاق، أو طريقة عمل المنتو المسلوق، أو طريقة عمل المنتو الصيني، وإذا كنت تتساءلين كيف اخلي المنتو طري، يمكنك اتباع طريقة عمل المنتو ام يزيد. وعجينة المنتو تشبه عجينة الصفيحة، وتقترب منها في طريقة العمل، حيث نجد للصفيحة أكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، وكذلك طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، فلا تترددي في التجربة. عجينة منتو اللحم ثلاث أكواب طحين.

كوب ماء.

ملعقة ملح صغيرة. حشوة المنتو الحجازي أربعة أكواب من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ثلاث بصلات متوسطة مفرومة.

ملعقة ونصف ملح.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة فقط. طريقة عمل المنتو السعودي ابدئي أولا بتحضير عجينة المنتو السعودي، وذلك بوضع كل مكونات العجينة معا في وعاء واحد، واعجنيها بيديك، أو استخدمي عجينة العشر دقائق القطنية الهشة. ثم أحضري مقلاة لتحضير حشو المنتو الحجازي، وذلك بوضع السمن في المقلاة، ثم شوحي البصل بها حتى يذبل. وبعد ذلك ضعي اللحم وامزجيهم معًا، حتى يبدأ لون اللحم في التغير. ثم ضعي الملح والفلفل، وأضيفي قليل من الماء، واتركي اللحم حتى ينضج جيدًا. وبعد تحضير الحشو، افردي عجينة المنتو، وقسميها إلى كرات واملئيها باللحم المفروم، ثم أغلقي العجينة جيدًا. وعقب الانتهاء من كل عجينة المنتو، ضعيها في صينية أشبه بالمصفاه. وفي وعاء واسع املئيه بالمياه، وضعي به قدر بسيط من الملح. ثم ضعي المصفاه التي تحتوي على كرات المنتو، فوق وعاء الماء، يبدأ في النضوج على البخار. وبعد أن ينضج المنتو، بعد مرور 40 دقيقة على الأقل، ابدئي في رفعه عن النار، وقدميه ساخنًا وألف هناء. الوسوم

طريقة عمل المنتو الحجازي ، هو أحد أشهر الأطباق السعودية الشعبية، وينتمي إلى منطقة الحجاز، وهو أحد الأطباق المميزة، التي تستخدم في السعودية بكثافة، وهو طبق مغذي وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، وتختلف طريقة إعدادها من منطقة لأخرى، باختلاف المقادير والمكونات المستخدمة، وله العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المنتو السعودي، باستخدام صوص المنتو الحجازي، أو يشتهر أيضًا طريقة عمل منتو اللحم، ويمكنك تغيير الطريقة، وذلك بعمل طريقة عمل المنتو بالرقاق، أو طريقة عمل المنتو المسلوق، أو طريقة عمل المنتو الصيني، وإذا كنت تتساءلين كيف اخلي المنتو طري، يمكنك اتباع طريقة عمل المنتو ام يزيد. وعجينة المنتو تشبه عجينة الصفيحة، وتقترب منها في طريقة العمل، حيث نجد للصفيحة أكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، وكذلك طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، فلا تترددي في التجربة. عجينة منتو اللحم ثلاث أكواب طحين.

كوب ماء.

ملعقة ملح صغيرة. حشوة المنتو الحجازي أربعة أكواب من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ثلاث بصلات متوسطة مفرومة.

ملعقة ونصف ملح.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة فقط. طريقة عمل المنتو السعودي ابدئي أولا بتحضير عجينة المنتو السعودي، وذلك بوضع كل مكونات العجينة معا في وعاء واحد، واعجنيها بيديك، أو استخدمي عجينة العشر دقائق القطنية الهشة. ثم أحضري مقلاة لتحضير حشو المنتو الحجازي، وذلك بوضع السمن في المقلاة، ثم شوحي البصل بها حتى يذبل. وبعد ذلك ضعي اللحم وامزجيهم معًا، حتى يبدأ لون اللحم في التغير. ثم ضعي الملح والفلفل، وأضيفي قليل من الماء، واتركي اللحم حتى ينضج جيدًا. وبعد تحضير الحشو، افردي عجينة المنتو، وقسميها إلى كرات واملئيها باللحم المفروم، ثم أغلقي العجينة جيدًا. وعقب الانتهاء من كل عجينة المنتو، ضعيها في صينية أشبه بالمصفاه. وفي وعاء واسع املئيه بالمياه، وضعي به قدر بسيط من الملح. ثم ضعي المصفاه التي تحتوي على كرات المنتو، فوق وعاء الماء، يبدأ في النضوج على البخار. وبعد أن ينضج المنتو، بعد مرور 40 دقيقة على الأقل، ابدئي في رفعه عن النار، وقدميه ساخنًا وألف هناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المنتو الحجازي ألذ منتو سعودي باللحم مع الخطوات سهلة جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.