طريقة عمل كيك الثلاث طبقات بست ملاعق فقط في البيت بكل سهولة

طريقة عمل كيك الثلاث طبقات، يعتبر الكيك من أشهر الحلويات استخداماً، حيث لا يوجد بيت يخلو من من يحب الكيك، حيث توجد وصفات ونكهات كثيرة ومميزة للكيك، فمن هذه النكهات كيك الشكولاته، وكيك بطعم الفانيليا، وكيك البرتقال، وغيرها من النكهات المميزة والمحببة لدى الكل، ويستخدم الكيك عادةً في المناسبات، مثل الحفلات وأعياد الميلاد والأفراح وتقديمه للضيوف، وأيضاً يأخذه الأطفال معهم في المدارس كوجبة خفيفة.

طريقة عمل كيك الثلاث طبقات

الكيك من أشهر أنواع الحلويات وأسهلها تحضيراً. وله الكثير من النكهات المميزة. والكثير من طرق التقديم. وهذا يختلف من بلد لبد كلاً حسب عادات وتقاليد المطابخ لهذا البلد. وتعتبر من أفضل أنواع الحلويات المحببة للكل وخصوصاً الأطفال.

مقادير الكيك

أولاً الطبقة الأولى:

6 ملاعق كبيرة من الآتي: ( زيت – حليب – سكر – دقيق مخصص لعمل الكيك).

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 بيضة.

رشة ملح.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ثانياً الطبقة الثانية:

نصف لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا “ملعقة ممتلئة”.

4 ملاعق كبيرة سكر.

8 قطع شوكولاته بيضاء “القطعة 2*3”.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثالثاً الطبقة الثالثة:

نصف لتر حليب.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندهن صينية مقاس 22 بالزبدة.

يتم تبطينها بالدقيق.

نبدأ في تحضير الطبقة الأولى.

في وعاء كبير نضع البيض والفانيليا والملح والسكر.

نخلط المكونات جيداً باستخدام المضرب السلك لمدة 10 دقائق وحتى يتجانس ويذوب السكر ونحصل على خليط كريمي.

نضيف الحليب والزيت ونخلط مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

نضع الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر في وعاء آخر ونخلطهم جيداً ثم ننخلهم.

نضيف نصف كمية خليط الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر بعد نخلهم إلى خليط البيض والسكر والحليب والزيت والفانيليا.

ونقلب حتى يختفي الدقيق تماماً.

نضيف باقي كمية خليط الدقيق ونقلب مرة أخرى بالمضرب لتختلط جميع المكونات تماماً.

نصب خليط الكيك في الصينية ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة وحتى ينضج.

نخرجه من الفرن ونقلبه على صينية مسطحة ثم نعيده مقلوب في الصينية التي كان فيها والغرض من هذه الخطوة أن يكون السطح مستوي.

نذيب القهوة سريعة التحضير في الماء الدافئ ونسقي بها الكيك ونضعها جانباً.

نحضر الطبقة الثانية.

نضع الحليب في وعاء ونضيف إليه السكر والفانيليا والنشا ونخلطهم جيداً حتى تذوب.

نضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل بعض الشيء ويصبح كريمي القوام.

نرفعها من على النار ونضيف الشوكولاته البيضاء ونقلب جيداً حتى تذوب.

نصب الخليط الأبيض فوق الكيك التي تم تحضيرها مسبقاً ونساوي سطحه جيداً.

نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك.

نبدأ بتحضير الطبقة الثالثة.

نضع الحليب في وعاء ونضيف إليه السكر والفانيليا والنشا والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر والنشا.

نضعه على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل ويصبح كريمي القوام.

نصب الخليط فوق الطبقة الثانية على الكيك ونساوي سطحه جيداً.

ندخله في الثلاجة لمدة ساعتان وحتى تتماسك تماماً.

نفتح الصينية ونضعها في طبق التقديم.

نزينها بالمكسرات المجروشه أو دانيت الشوكولاته.

نقطعها ونقدمها بادرة مع مشروب الشوكولاته الساخنة بالمارشيملو.

خطوات التحضير