طريقة صحية لعمل محشي الباذنجان والكوسة والفلفل لأصحاب الدايت

محشي الباذنجان والكوسة والفلفل يعتبر الأكلة الرسمية في مصر وكثير من الدول العربية، وأظن أنه لا أحد لا يحب تناوله بين الحين والآخر وفي مختلف المناسبات، حيث يكون الطبق الرئيسي في أي عزومة، ولكن قد يعاني أصحاب الدايت من عدم قدرتهم على تناوله تفاديًا لزيادة الوزن، لذلك وصفة المحشي اليوم ستناسبهم بكل تأكيد حيث سنستبدل فيها الأرز بمكون آخر صحي ومغذي. مقادير المحشي 2 بصلة كبيرة الحجم.

ثمرة فلفل رومي أخضر.

5 ثمرة طماطم.

ملعقة من صلصة الطماطم (حسب الحاجة).

كزبرة خضراء.

نعناع أخضر.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

كزبرة جافة.

بابريكا.

السبع بهارات.

قرنبيط.

باذنجان مقور.

كوسة مقورة.

فلفل جاهز للمحشي. طريقة تجهيز خلطة المحشي الدايت يقطع البصل ويوضع في محضرة الطعام ليفرم خشن.

وتعصر الطماطم في الخلاط.

وفي إناء من التيفال أو أي نوع غير قابل للالتصاق يوضع البصل المفروم ويقلب حتى يأخذ لون أصفر.

بعد ذلك يضاف إلى البصل الفلفل الأخضر المفروم ويقلب.

ثم يتم إضافة عصير الطماطم، وإذا كانت الطماطم لونها فاتح ولن تعطي اللون الأحمر المميز نضع معها ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

وتقلب كل المكونات على النار وتترك حتى تتسبك.

وفي وصفة محشي الباذنجان الدايت سيتم استبدال الأرز بالقرنبيط.

يفرم القرنبيط في محضرة الطعام حتى يصبح حبيبات مثل الأرز.

نضع الملح والكمون والبهارات والبابريكا والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة على القرنبيط المفروم ونخلطهم.

ثم نضيف إليهم الصلصة والكزبرة الخضراء والنعناع المفرومين ونخلط كل المكونات وبذلك نكون حصلنا على خلطة المحشي. طريقة محشي الباذنجان والكوسة والفلفل قم بحشو كمية الباذنجان والكوسة والفلفل بالطريقة المعتادة بخلطة المحشي بالقرنبيط التي أعددناها.

بعد ذلك قم برص كمية من شرائح الطماطم أو قلب الكوسة بعد تقويرها في حلة مناسبة، وفوقها رص كمية المحشي.

يمكن استخدام شوربة أو مرقة لحمة أو دجاج حسب المتاح وحسب الرغبة.

توضع كمية من المرقة على المحشي في الحلة بحيث لا تغطى كل حبات المحشي وذلك على عكس محشي الأرز.

وتوضع الحلة على النار حتى تغلي المرقة ثم يتم تهدئة النار تمامًا وتترك حتى تنضج كمية المحشي الدايت وتقدم. الوسوم

محشي الباذنجان والكوسة والفلفل يعتبر الأكلة الرسمية في مصر وكثير من الدول العربية، وأظن أنه لا أحد لا يحب تناوله بين الحين والآخر وفي مختلف المناسبات، حيث يكون الطبق الرئيسي في أي عزومة، ولكن قد يعاني أصحاب الدايت من عدم قدرتهم على تناوله تفاديًا لزيادة الوزن، لذلك وصفة المحشي اليوم ستناسبهم بكل تأكيد حيث سنستبدل فيها الأرز بمكون آخر صحي ومغذي. مقادير المحشي 2 بصلة كبيرة الحجم.

ثمرة فلفل رومي أخضر.

5 ثمرة طماطم.

ملعقة من صلصة الطماطم (حسب الحاجة).

كزبرة خضراء.

نعناع أخضر.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

كزبرة جافة.

بابريكا.

السبع بهارات.

قرنبيط.

باذنجان مقور.

كوسة مقورة.

فلفل جاهز للمحشي. طريقة تجهيز خلطة المحشي الدايت يقطع البصل ويوضع في محضرة الطعام ليفرم خشن.

وتعصر الطماطم في الخلاط.

وفي إناء من التيفال أو أي نوع غير قابل للالتصاق يوضع البصل المفروم ويقلب حتى يأخذ لون أصفر.

بعد ذلك يضاف إلى البصل الفلفل الأخضر المفروم ويقلب.

ثم يتم إضافة عصير الطماطم، وإذا كانت الطماطم لونها فاتح ولن تعطي اللون الأحمر المميز نضع معها ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

وتقلب كل المكونات على النار وتترك حتى تتسبك.

وفي وصفة محشي الباذنجان الدايت سيتم استبدال الأرز بالقرنبيط.

يفرم القرنبيط في محضرة الطعام حتى يصبح حبيبات مثل الأرز.

نضع الملح والكمون والبهارات والبابريكا والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة على القرنبيط المفروم ونخلطهم.

ثم نضيف إليهم الصلصة والكزبرة الخضراء والنعناع المفرومين ونخلط كل المكونات وبذلك نكون حصلنا على خلطة المحشي. طريقة محشي الباذنجان والكوسة والفلفل قم بحشو كمية الباذنجان والكوسة والفلفل بالطريقة المعتادة بخلطة المحشي بالقرنبيط التي أعددناها.

بعد ذلك قم برص كمية من شرائح الطماطم أو قلب الكوسة بعد تقويرها في حلة مناسبة، وفوقها رص كمية المحشي.

يمكن استخدام شوربة أو مرقة لحمة أو دجاج حسب المتاح وحسب الرغبة.

توضع كمية من المرقة على المحشي في الحلة بحيث لا تغطى كل حبات المحشي وذلك على عكس محشي الأرز.

وتوضع الحلة على النار حتى تغلي المرقة ثم يتم تهدئة النار تمامًا وتترك حتى تنضج كمية المحشي الدايت وتقدم.

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