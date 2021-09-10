بملعقة واحدة من الليمون والسكر اصنعي أقوي مقشر طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

الليمون والسكر ، من أقوي المقشرات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتزيل الخلايا الميتة وتجعل البشرة نضارة وجميلة، وتعيد للمرأة جمالها وتزيد من ثقتها بنفسها، وتمتاز هذه الوصفة بمفعول سحري رائع يجعل البشرة بيضاء مثل الحليب، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر أسفل العين، والاستعمال المستمر لهذا المقشر الطبيعي يساعد على تنظيف البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، كما يحتوي على مادة قابضة للمسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، ويساعد على التخلص من الجلد الميت والسماح بإنتاج خلايا جديدة ويحافظ على نسبة الدهون في البشرة ويمنع جفاها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مقشر الليمون والسكر الطبيعي لتجديد خلايا البشرة في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات مقشر الليمون والسكر الطبيعي مكونات مقشر الليمون والسكر الطبيعي سوف نعرض عليكم بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا المقشر السحري لتنظيف البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل. ملعقة صغيرة من الشوفان. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر الليمون والسكر السحري لإزالة الاسمرار والخلايا الميتة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بغسل الوجه جيداً حتى تتفتح المسام التي تتراكم عليها الدهون.

نقوم بدهن الوجه بالخليط ونزعه على الوجه بالكامل، ثم نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية وبلطف.

نستمر بدليك الوجه لمدة تتراوح لعشرين دقيقة على الأقل حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على بشرة صافية وناعمة مثل الحرير.

يساعد هذا المقشر على منح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها بيضاء وناصعة. فوائد الليمون والسكر للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية وهى كما يلي:- يساعد على أنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة. يجدد خلايا البشرة ويجعلها أصغر سناً ويعيد لها شبابها. يمنع ظهور البقع الداكنة ويساعد على قتل البكتيريا والفطريات التي تمنو على الوجه. يحارب علامات تقدم العمر ويزيل الترهلات المزعجة. يجعل البشرة صافية وخالية تماماً من البثور والحبوب. كما يعيد للجلد مرونة وحيويته بسبب احتوائه على مادة حمضية تعمل على حماية البشرة من الجذور. الوسوم

الليمون والسكر ، من أقوي المقشرات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتزيل الخلايا الميتة وتجعل البشرة نضارة وجميلة، وتعيد للمرأة جمالها وتزيد من ثقتها بنفسها، وتمتاز هذه الوصفة بمفعول سحري رائع يجعل البشرة بيضاء مثل الحليب، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر أسفل العين، والاستعمال المستمر لهذا المقشر الطبيعي يساعد على تنظيف البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، كما يحتوي على مادة قابضة للمسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، ويساعد على التخلص من الجلد الميت والسماح بإنتاج خلايا جديدة ويحافظ على نسبة الدهون في البشرة ويمنع جفاها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مقشر الليمون والسكر الطبيعي لتجديد خلايا البشرة في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات مقشر الليمون والسكر الطبيعي مكونات مقشر الليمون والسكر الطبيعي سوف نعرض عليكم بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا المقشر السحري لتنظيف البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل. ملعقة صغيرة من الشوفان. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر الليمون والسكر السحري لإزالة الاسمرار والخلايا الميتة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بغسل الوجه جيداً حتى تتفتح المسام التي تتراكم عليها الدهون.

نقوم بدهن الوجه بالخليط ونزعه على الوجه بالكامل، ثم نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية وبلطف.

نستمر بدليك الوجه لمدة تتراوح لعشرين دقيقة على الأقل حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على بشرة صافية وناعمة مثل الحرير.

يساعد هذا المقشر على منح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها بيضاء وناصعة. فوائد الليمون والسكر للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية وهى كما يلي:- يساعد على أنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة. يجدد خلايا البشرة ويجعلها أصغر سناً ويعيد لها شبابها. يمنع ظهور البقع الداكنة ويساعد على قتل البكتيريا والفطريات التي تمنو على الوجه. يحارب علامات تقدم العمر ويزيل الترهلات المزعجة. يجعل البشرة صافية وخالية تماماً من البثور والحبوب. كما يعيد للجلد مرونة وحيويته بسبب احتوائه على مادة حمضية تعمل على حماية البشرة من الجذور.

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