أسرع 3 وصفات للتخلص من الشيب المبكر نهائياً في أقل وقت

تعاني الكثير من السيدات والفتيات صغار السن من ظهور الشيب المبكر على أعلى فورة الرأس، ويظهر بشعر أبيض متناثر، كما أنه يعمل على الشعور بالأحراج والقلق من تغلغله في الكثير من الشعيرات وامتلاء شعر الرأس باللون الأبيض بدلاً من اللون الأسود أو البني، ومن هنا تبحث الفتاة أو السيدة عن أهم الوصفات السريعة والجبارة في القضاء على الشعر الأبيض نهائياً فضلا عن استخدام صبغة الشعر، ودمار الشعر باستخدام الصبغة التي تحتوي على أكسجين ومواد كيماوية تعجل بتقصف أطراف الشعر ويعطيه ملمس خشن، فلذلك نقدم لك أفضل وأسرع الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض.

استخدمي أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب المبكر في أقل وقت وبدون خوف أوقلق، طريقة عمل الزيت الهندي لإطالة الشعر في أيام، فجميع المنتجات طبيعية 100%، وبدون أي مواد كيمياويه، فيمكنك استخدام وصفة السمسم أو وصفة الشاي الأسود، أو وصفة الموز، أو وصفة جوز الهند، وهناك أيضاً وصفة الريحان، كل هذه الوصفات سهلة وبسيطة وفي خلال دقائق سوف تقضي على الشعر الأبيض المتناثر، وستتمتعين بلون أسود جذاب فوق رأسك.

أول الوصفات هي وصفة السمسم وإذا أردتِ فيمكنك استخدامها بخطوات بسيطة وهي عن طريق وضع ملعقة من بذور السمسم في كوب ماء مغلي، وصفة كورية لفرد الشعر في ثلاثون دقيقة، ويترك جانباً لمدة 20 دقيقة ويجب أن تقوم باستخدام تلك الوصفة في اليوم ثلاث مرات على شعر نظيف وتمرر لمدة أسبوع للقضاء نهائياً على الشعر الأبيض، كما يمكنك استخدام وصفة الشاي الأسود فهي وصفة بسيطة وبدون تعقيدات، فمن خلال غلي كوب من الشاي الأسود، ويتم إضافة ملعقة من الملح إليه، ثم يترك ليهدأ ويوضع على الشعر يومياً في الصباح والمساء مع التكرار لتحصل على أفضل النتائج لشعر أسود اللون ومتألق ولامع.

هناك أيضاً وصفة الموز فهي وصفة صحية أكثر ولا تنتظر وقت طويل، وفي أقل من دقائق ستشعر بتغيير اللون الأبيض إلى اللون الأسود، فقط ضعي ثلاث ثمرات من الموز ففي وعاء، ووضع ملعقة من زيت الزيتون عليهم، ثم مزجهم جيداً حتى يصير كالكريم، فيوضع طبقة سميكة من الخليط الممزوج على الشعر الأبيض ويترك لمدة 15 دقيقة، وتستخدم تلك الوصفة مرة خلال اليوم وتكرر لمدة 15 يوم لتحصل على أفضل النتائج والقضاء نهائياً على الشعر الأبيض.