جميع الطرق للحفاظ على بشرتك رطبة هذا الشتاء

نضع بين أيديك طرق الحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة مع البرودة الشديد، الشتاء قادم ويعلم الجميع أنه لا بد أن يكون له تأثير سلبي على البشرة، إذا كنت تعيش في أماكن أكثر برودة، فأنت تعلم أنه الوقت المناسب لبدء العناية بالبشرة في فصل الشتاء. إذا بدأت بشرتك في الجفاف، فقد أتيت إلى المكان الصحيح لأننا لدينا حرفيًا كل ما تحتاجه. إليك بعض النصائح للعناية بالبشرة لتفتيح ونضارة البشرة في فصل الشتاء مع ترطيب قوي والتي يجب أن تضعيها في اعتبارك للحصول على شتاء لطيف على البشرة:

تقشير الجلد في فصل الشتاء

إن تقشير الجلد الميت المتراكم بالفعل على الجلد له أهمية قصوى. خلاف ذلك عند مزجه مع الأوساخ والزيوت الطبيعية، سيبدأ في سد مسامك، ويمكنك استخدام السكر والعسل بمقادير متساوية كمقشر طبيعي للتخلص من جميع أنواع البشرة الجافة والميتة.

تقليل وقت الاستحمام

الاستحمام هو المكان الأول والأخير الذي يتم فيه نزع زيوت بشرتك من الزيوت الطبيعية. تأكد من تقليل وقت الاستحمام إلى الحد الأدنى حتى لا يفتح الماء الساخن أو البارد المسام ويتركها جافة. كنصيحة إضافية هنا، إذا كنتي عرضة لجفاف الجلد، فتأكدي من وضع زيت جوز الهند قبل الاستحمام. سيزيل الاستحمام زيت جوز الهند عن الجلد بدلًا من الزيوت الطبيعية.

الترطيب بعد الاستحمام

بمجرد الاستحمام رطبي بشرتك على الفور، إن ترك الهواء البارد يلمس الجلد مباشرة لن يؤدي إلا إلى تجفيفه أكثر. تأكدي من وضع المرطب داخل الحمام في هواء الاستحمام الذي لا يزال رطب حتى لا يجف جلدك مثل الحلوى.

ماسكات البشرة

إذا كانت بشرتك جافة للغاية بعد كل هذا، استخدمي ماسكات الجسم ووصفات الوجه للحفاظ على ترطيبها مع الالتزام بمكونات مرطبة مثل الزبادي وزيت جوز الهند والعسل وزيت الزيتون وفيتامين هـ فلن تؤدي هذه المكونات إلى تجفيف بشرتك.

بهذه الطرق يمكنك ترطيب جسمك بالكامل في فصل الشتاء الذي يجعل الجسم جاف وقد يتشقق في بعض الأحيان، لذلك اشربي الكثير من السوائل مع اتباع هذه الطرق التي ستحمي بشرتك من الجفاف.