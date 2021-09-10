اصنعي قنبلة التبييض كريم البقدونس والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم البقدونس والنشا ، يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة الدهنية وتخفيف حكة في الجلد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، هذا الكريم من الكريمات الطبيعية الفعالة والتجربة لتفتيح المناطق الحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة. مكونات عمل كريم البقدونس مكونات عمل كريم البقدونس يتكون كريم البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالآتي:- نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

كبسولة من فيتامين د.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من كريم إيفا.

نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة النشا والبقدونس وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بإحضار كبسولة من فيتامين د ونطحنها جيداً حتى تصبح بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط بودرة. تحضير طبق آخر ونضع به كريم إيفا بالجلسرين ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضع كلا من الخليط على بعض ونقلب جيداً مع ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بوضع الكريم على بشرة نظيفة كل يوم حتى الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. فوائد البقدونس للبشرة هناك بعض الفوائد التي يمنحها البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالآتي:- يساعد البشرة في التخلص من الرؤوس السوداء وتعمل على تفتيح البشرة.

يوحد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات في البشرة.

يعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها لمعان ويخلصها من الشوائب.

يساعد في التخلص من حب الشباب والتخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة. الوسوم

كريم البقدونس والنشا ، يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة الدهنية وتخفيف حكة في الجلد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، هذا الكريم من الكريمات الطبيعية الفعالة والتجربة لتفتيح المناطق الحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة. مكونات عمل كريم البقدونس مكونات عمل كريم البقدونس يتكون كريم البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالآتي:- نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

كبسولة من فيتامين د.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من كريم إيفا.

نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة النشا والبقدونس وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بإحضار كبسولة من فيتامين د ونطحنها جيداً حتى تصبح بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط بودرة. تحضير طبق آخر ونضع به كريم إيفا بالجلسرين ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضع كلا من الخليط على بعض ونقلب جيداً مع ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بوضع الكريم على بشرة نظيفة كل يوم حتى الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. فوائد البقدونس للبشرة هناك بعض الفوائد التي يمنحها البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالآتي:- يساعد البشرة في التخلص من الرؤوس السوداء وتعمل على تفتيح البشرة.

يوحد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات في البشرة.

يعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها لمعان ويخلصها من الشوائب.

يساعد في التخلص من حب الشباب والتخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة.

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