سر عمل كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة

كفتة الأرز بالصلصة ، تعتبر من ألذ وأطعمة الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويفضلها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في الوطن العربي والعالم، وتعتبر من الوجبات التي تختلف طريقة تحضيرها من بلد الي أخر، وتعتبر من الأطباق الرئيسية المشهورة في مصر ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كفتة الأرز بالصلصة

تتكون كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو جرام من اللحم المفروم.

٢ كوب من الارز المعسول.

رأس من الثوم المهروس.

٢ حبة من البصل مفرومة.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الشطة.

٢ ملعقة صغيرة من النعناع الناشف.

حزمة من الشبت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

حزمة من الكزبرة.

ربطة بقدونس.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:-

نقوم بفرم اللحمة حتى تصبح ناعمة جداً ثم نفرم الخضرة والبصل حتى تصبح ناعمة جداً. ثم نطحن الأرز في المطحنة حتي يصبح ناعم بودرة، ونفرم الثوم في الكبة ناعم. نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة في طبق عميق ونضيف إليها الأرز المطحون ونقلب جيداً. ثم نضيف بعد ذلك البصل والخضرة والتوابل ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة. نقوم بتشكيلها الي صوابع وندهن ايدنا بالزيت حتي لا تلتصق بها وتحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت. نسخن المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت ثم نضع بها الكفتة حتى تحمر وتصبح ناضجة. عندما تصل الى اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونضعها على ورق مناديل حتى تبرد تماماً.

مقادير الصلصة

هناك بعض المقادير لعمل الصلصة وهي كالتالي:-

ملعقة من الثوم المفروم.

رشة من الملح.

٥ حبات من الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.

حبة بصل صغيرة مبشورة.

لتر من الماء.

طريقة الاعداد

نخلط الطماطم في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به ملعقة من السمن أو الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نضيف بعد ذلك ملعقة كبيرة من الثوم المهروس ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي وبعدها نضيف عصير الطماطم وبصل مبشورة ونقلب جيداً، ونتركها حتي تتسبك ونضيف إليها لتر من الماء ثم الكفتة المحمرة والتوابل ونتركها حتي تغلي لمدة ربع ساعة ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.