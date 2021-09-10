ماسك الزبادي والنشا الرهيب للتفتيح البشرة الداكنة وتوحيد لونها خلال أيام قليلة

يعتبر ماسك الزبادي والنشا الرهيب ، من أفضل الوصفات التي تساعدك علي تفتيح بشرتك 4 درجات خلال أيام قليلة، من أول مرة سوف تلاحظين الفرق، يجعل البشرة أكثر بيضاً وإشراقاً ولمعناً، هذه الوصفة كل مكوناتها طبيعية وفعالة، يحتوي هذا الماسك علي عناصر مضادة للأكسدة، تعمل علي شد البشرة و إزالة التجاعيد منها ومحاربة علامات الشيخوخة، سوف يجعلك هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد اليوم، وسوف تحصلين علي بشرة صافية وذات ملمس ناعم مثل الأطفال، يعتبر من المسكات الرائعة والفعالة جداً في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، يعتبر مرطب جيد للبشرة الجافة، ننصح كل سيدة أو فتاة تعاني من اسمرار البشرة، باستخدام هذا الماسك السحري، وسوف يزيل كل الاسمرار ويفتح البشرة بشكل ملحوظ، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الزبادي والنشا الرهيب في تفتيح البشرة ونضارتها.

مكونات عمل ماسك الزبادي والنشا الرهيب

هيا بنا نتعرف علي مكونات عمل هذا الماسك السحري في المنزل وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من دقيق القمح.

مقدار معلقة من اللبن البودرة.

نصف معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف لليمونة.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير ماسك الزبادي والنشا الرهيب وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الدقيق و اللبن البودرة والنشا، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة العسل والزبادي والليمون، ونبدأ في المزج جيداً حتي تتجانس المكونات، ويصبح قوام الماسك جاهز. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً، ونعمل فوطة سخنة بعد ذلك نحضر الماسك ونضع علي الوجه، واليدين ونتركه لمدة نصف ساعة. عندما يجف الخليط تماماً، نقوم بفركه بحركة دائرية لمدة 5 دقائق، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونحضر مكعب ثلج ونمرره، علي الوجه لغلق المسام.

فوائد ماسك الزبادي والنشا للبشرة

تعرفي من خلال السطور الأتية علي بعض فوائد هذا الماسك السحري وهي كالاتي:-