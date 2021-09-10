اصنعي بكل سهولة مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة

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مخلل الباذنجان ، يعتبر من المخللات التي تعمل على فاتح للشهية، ويعتبر من المقبلات التي تزين مائدة الطعام، ويعتبر الباذنجان من ألذ وأطعمة المخللات، حيث أن يوجد العديد من الفوائد التي يمنحها الباذنجان للجسم، وتوجد أنواع كثيرة من المقبلات منها الجزر والليمون والزيتون الأخضر والأسود وغيرها من المقبلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الباذنجان المخلل
يحتوي الباذنجان المخلل اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو جرام من الباذنجان الاسود.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- حزمة خضراء من الكزبرة.
- نصف كوب من الخل.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ٤ ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ٣ حبات من الفلفل الأخضر الحار.
سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- نقوم بنزع ثم يغسل بالماء جيداً ثم يوضع في مصفاة حتي يجفف جيداً.
- توضع ثماني أكواب من الماء في إناء واسع ويضاف إليه الملح والخل ونضع الإناء على نار متوسطة.
- نترك الماء حتي يغلي ثم نسقط الباذنجان في الماء المغلي ثم نخفف النار ونتركه حتي ينضج ويصبح ليناً.
- نخرج الباذنجان من الماء الساخن ونغسله بالماء البارد حتي يبرد تماماً ويصفي جيداً.
خطوات إعداد الحشوة
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالآتي:-
- يوضع الثوم في المفرمة ونخلط الثوم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم جداً.
- نضيف الكزبرة الخضراء والفلفل الأحمر والأخضر والكمون والملح والخل على الثوم ونفرم المكونات جيداً حتى الحصول على خليط ناعم.
- يضاف الزيت الي الخليط وتشغيل المفرمة ونفرم جيداً حتي تمتزج المكونات جيداً.
- ثم نفتح كل حبة باذنجان بالطول ونضع كمية من الحشوة في كل حبة.
- نضع الباذنجان في طبق التقديم ونضعه في الثلاجة حتي يبرد ويشرب نكهة الحشوة.
- نقدم الباذنجان المخلل مع الوجبات الدسمة بالهنا والشفا.
الوسوم
مخلل الباذنجان ، يعتبر من المخللات التي تعمل على فاتح للشهية، ويعتبر من المقبلات التي تزين مائدة الطعام، ويعتبر الباذنجان من ألذ وأطعمة المخللات، حيث أن يوجد العديد من الفوائد التي يمنحها الباذنجان للجسم، وتوجد أنواع كثيرة من المقبلات منها الجزر والليمون والزيتون الأخضر والأسود وغيرها من المقبلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الباذنجان المخلل
يحتوي الباذنجان المخلل اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو جرام من الباذنجان الاسود.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- حزمة خضراء من الكزبرة.
- نصف كوب من الخل.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ٤ ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ٣ حبات من الفلفل الأخضر الحار.
سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- نقوم بنزع ثم يغسل بالماء جيداً ثم يوضع في مصفاة حتي يجفف جيداً.
- توضع ثماني أكواب من الماء في إناء واسع ويضاف إليه الملح والخل ونضع الإناء على نار متوسطة.
- نترك الماء حتي يغلي ثم نسقط الباذنجان في الماء المغلي ثم نخفف النار ونتركه حتي ينضج ويصبح ليناً.
- نخرج الباذنجان من الماء الساخن ونغسله بالماء البارد حتي يبرد تماماً ويصفي جيداً.
خطوات إعداد الحشوة
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالآتي:-
- يوضع الثوم في المفرمة ونخلط الثوم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم جداً.
- نضيف الكزبرة الخضراء والفلفل الأحمر والأخضر والكمون والملح والخل على الثوم ونفرم المكونات جيداً حتى الحصول على خليط ناعم.
- يضاف الزيت الي الخليط وتشغيل المفرمة ونفرم جيداً حتي تمتزج المكونات جيداً.
- ثم نفتح كل حبة باذنجان بالطول ونضع كمية من الحشوة في كل حبة.
- نضع الباذنجان في طبق التقديم ونضعه في الثلاجة حتي يبرد ويشرب نكهة الحشوة.
- نقدم الباذنجان المخلل مع الوجبات الدسمة بالهنا والشفا.
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