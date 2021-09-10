كريم التفاح الأخضر للبشرة الباهتة والمجهدة سوف يعيد لكي حيوية ونضارة بشرتك

يعتبر كريم التفاح الأخضر ، من أفضل وأحسن الكريمات التي تعطي البشرة نضارة وحيوية، تعتبر هذه الوصفة وصفة جمالية طبيعية 100% للبشرة الباهتة، لأنها تعمل علي تنظيف البشرة والجلد خصوصاً صاحبات البشرة الدهنية، وتعتبر هذه الوصفة فعال جداً لأنها تحتوي علي التفاح والتفاح يحتوي علي معدلات كبيرة جداً من الفيتامين سي المضاد للأكسدة، وهي تعمل علي محاربة التجاعيد والترهلات وعلامات الشيخوخة المبكرة، ولتفاح القدرة علي تجديد الأنسجة وتطهيرها من عوامل البيئة والتلوث، وهو يعمل كذلك كمرطب فعال للبشرة لاحتوائه علي نسبة عالية من الفيتامينات المركزة التي تعالج بشكل قوي البشرة المتعبة والباهتة، ولهو مفعول سريع يعطي نتائج مدهشة، للقضاء علي الترهلات والتجاعيد واستعادة الحيوية للبشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل كريم التفاح الأخضر في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم التفاح الأخضر

يحتوي هذا الكريم علي مكونات طبيعية موجودة في كل منزل سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:-

2 حبة من التفاح الأخضر.

معلقة صغيرة من النشا.

2 معلقة من ماء الورد.

مقدار معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

معلقة صغيرة من زيت الجو جوبا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كريم التفاح الأخضر في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بغسل التفاح جيداً ونقطعه بالسكين إلي قطع صغيرة، ثم نقوم بطهي علي نار هادئة، ثم نقوم بعد ذلك بضربه بالخلاط الكهربائي. ثم بعد ذلك نأخذ من خليط التفاح، خمس ملاعق ونضع عليهم 2 معلقة من ماء الورد، ومعلقة صغيرة من نشا الذرة، ونقوم بمزجهم جيداً. ثم نضعهم فوق نار هادية مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي خليط كريمي بخلاصة التفاح، ثم ضيفي زيت اللوز وزيت الجو جوبا. قومي بوضع الكريم علي الوجه، والرقبة واليدين والأماكن الداكنة، ودلكي بأطراف الأصابع لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. تكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع، وسوف تلاحظين الفرق بعد مرور، أسبوعين من الاستخدام.

فوائد كريم التفاح الأخضر للبشرة المجهدة

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الوصفة الطبيعية سوف نذكر بعضها وهي كما يلي:-