طريقة عمل كريم قشور البرتقال والنشا السحري في المنزل سوف يجعلك شابة مهما كان عمرك

يعتبر كريم قشور البرتقال والنشا ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية، التي تساعدك علي التخلص، من مشاكل البشرة مهما كانت، يستخدم لتفتيح البشرة وعلاج تصبغات الجلد، وننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذا الخليط لأنه سوف يجعل بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، تعاني دائماً الفتيات من علامات التجاعيد وحب الشباب، عليك باستخدام هذه الوصفة لأنها تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، تعتبر هذه الوصفة مقشر طبيعي لتنقية البشرة من الأوساخ والشوائب، وهو سريع جداً في التفتيح ومضمون لأن كل مكوناته طبيعية 100%، يمتص هذا الخليط تصبغات البشرة ومناسب جداً لأثار حب الشباب، يشد البشرة أيضاً ويعمل علي غلق مسام الوجه الواسعة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات عمل خليط قشور البرتقال والنشا في المنزل.

مكونات عمل كريم قشور البرتقال والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا الكريم السحري وهي كما يلي:-

قشور حبة برتقال كبيرة الحجم.

كوب ماء مغلي.

3 ملاعق من الأرز المطحون.

2 معلقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم قشور البرتقال والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار قشور البرتقال، ونضعها في إناء ونضع عليه كوب ماء مغلي، ونضعهم علي نار هادية، حتي الغليان لمدة 10 دقائق. ثم نأخذ عصير قشور البرتقال، ونضعه في إناء أخر ونضع عليه الأرز المطحون والنشا، ونقلبهم جيداً مع بعض، حتي نتخلص من الكتل. بعد ذلك نرفعهم علي نار متوسطة، لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام، ويصبح كريمي ثم نرفعهم من علي النار ونتركهم جانباً، حتي يبرد تماماً. بعد كدة نحضر علبة نظيفة ومحكمة الغلق، ونقوم بسكب الخليط فيها، ونضعها في مكان بارد لحين الاستخدام.

فوائد كريم قشور البرتقال والنشا للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كالاتي:-