طريقة عمل الحواوشي المصري بخطوات سهلة في منزلك

طريقة عمل الحواوشي حيث تعد الحواوشي من أشهر الوجبات في مصر لأنها مفضلة وتتميز بطعمها اللذيذ. حيث تحتوي على لحم مفروم مع بهارات وتقدم مع خضروات طازجة. لذلك العديد من سيدات المنزل يردن ان يحصلن على طريقة سريعة ومميزة. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم من خلال هذا المقال. الحواوشي المصري بالبطاطا المكونات خمسة عشر رغيفا من الخبز العربي متوسط الحجم.

اعداد حبتان كبيرتان من البطاطا.

وضع زيت ذرة للقلي. مكونات خليط اللحم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

احضار اربعة فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع خمسمئة غرام من اللحم المفروم.

قرنان من الفلفل الاخضر المفروم.

اعداد حبتان كبيرتان من الطماطم المفرومة.

عودان من البصل الاخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، والكمون، والملح. مكونات خليط الحشو احضار كوب من جبن الموز ريلا المبروش.

كوبان من جبن الشيدر المبروش. طريقة التحضير تقشير البطاطا وتقطيعها الي شرائح رفيعة.

وضع مقدار من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة ليسخن جيدا.

قلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون. تحضير خليط اللحم وضع الزيت في قدر على نار متوسطة ليسخن الزيت ثم اضافة اللحم والتقليب الي ان يجف ماؤه.

اضافة البهار، البصل، الطماطم، الثوم، الفلفل، الملح، البقدونس، الكمون والفلفل.

ترك اللحم يطهى على النار لينضج تماما. تشكيل الحواوشي احضار قطع مربعة من ورق الالمنيوم.

فتح ارغفة الخبز ووضعها على قطعة من ورق الالمنيوم.

توزيع البطاطا في الارغفة ثم اللحم وجبن الشيدر والموز ريلا.

اغلاق الارغفة على الحشو ولفها ورق الالمنيوم لتتغطي جيدا. تحمير الحواوشي تثبيت الرف الشبكي في وسط لفرن وتسخين الفرن على درجة حرارة 180.

وضع الحواوشي في الفرن لتسخين ويذوب الجبن. الحواوشي المصري بالعجينة المكونات مكونات العجينة اعداد ثلاثة اكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الكزبرة مفرومة فرما ناعما.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الذرة.

رشة صغيرة من الكمون. مكونات الحشوة ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مئتان وخمسون غراما من اللحم المفروم مع اللية.

بصلة كبيرة الحجم.

قرنانا من الفلفل الاخضر.

وضع حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم مهروسان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

زيت الذرة. طريقة التحضير وضع كوبين ونصف من الدقيق في الخلاط واضافة السكر والملح والكزبرة والفلفل والكمون والخميرة وخلط المكونات معا.

اضافة الزت والماء وخلط المكونات مرة اخري ولكن بسرعة متوسطة حتى تشكل العجينة.

اضافة بقية الدقيق شيئا فشيئا ثم تشغيل الخلاط مرة اخري حتى تتكون عجينة ناعمة.

وضع العجينة في طبق دهن بالزيت ودهن السطح بشيء من الزيت. ثم تغليف العجينة بأوراق النايلون النظيفة وتركها في مكان ذي حرارة دافئة نسبيا لمدة ساعة كاملة الي ان يكبر حجمها.

تقطيع العجينة الي ثماني عشرة كرة ووضعها جانبا مرة اخري لمدة ثلث ساعة من الزمن.

نثر الدقيق على سطح العمل وفرد كل كرة من الكرات لتتخذ شكل الرغيف.

تحضير الحشوة خلط الفلفل واللحمة والبهارات والشطة والثوم والملح والطماطم والبصل في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة للحصول على خليط متجانس.

وضع الحشوة دون ان تصل الي الأطراف ثم تغطيتها بطبقة اخري من العجينة والضغط على طرف العجينة.

وضع الارغفة جانبا وتركها عشر دقائق الي ان ترتاح بشكل جد ثم الضغط ببطء على سطح الارغفة حتى تلتصق العجينة بالحشوة.

مسح المقلاة بزيت ووضعها على نار عالية ثم مسح الارغفة المعدة مسبقا بالزيت ووضعها في المقلاة الي ان يصبح لونها ذهبيا.

تقليب الرغيف على وجهة الاخر والاستمرار اي ان يصبح لونها ذهبيا. الحواوشي المصري بالبطاطا المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي المصري بالعجينة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الحواوشي حيث تعد الحواوشي من أشهر الوجبات في مصر لأنها مفضلة وتتميز بطعمها اللذيذ. حيث تحتوي على لحم مفروم مع بهارات وتقدم مع خضروات طازجة. لذلك العديد من سيدات المنزل يردن ان يحصلن على طريقة سريعة ومميزة. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم من خلال هذا المقال. الحواوشي المصري بالبطاطا المكونات خمسة عشر رغيفا من الخبز العربي متوسط الحجم.

اعداد حبتان كبيرتان من البطاطا.

وضع زيت ذرة للقلي. مكونات خليط اللحم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

احضار اربعة فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع خمسمئة غرام من اللحم المفروم.

قرنان من الفلفل الاخضر المفروم.

اعداد حبتان كبيرتان من الطماطم المفرومة.

عودان من البصل الاخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، والكمون، والملح. مكونات خليط الحشو احضار كوب من جبن الموز ريلا المبروش.

كوبان من جبن الشيدر المبروش. طريقة التحضير تقشير البطاطا وتقطيعها الي شرائح رفيعة.

وضع مقدار من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة ليسخن جيدا.

قلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون. تحضير خليط اللحم وضع الزيت في قدر على نار متوسطة ليسخن الزيت ثم اضافة اللحم والتقليب الي ان يجف ماؤه.

اضافة البهار، البصل، الطماطم، الثوم، الفلفل، الملح، البقدونس، الكمون والفلفل.

ترك اللحم يطهى على النار لينضج تماما. تشكيل الحواوشي احضار قطع مربعة من ورق الالمنيوم.

فتح ارغفة الخبز ووضعها على قطعة من ورق الالمنيوم.

توزيع البطاطا في الارغفة ثم اللحم وجبن الشيدر والموز ريلا.

اغلاق الارغفة على الحشو ولفها ورق الالمنيوم لتتغطي جيدا. تحمير الحواوشي تثبيت الرف الشبكي في وسط لفرن وتسخين الفرن على درجة حرارة 180.

وضع الحواوشي في الفرن لتسخين ويذوب الجبن. الحواوشي المصري بالعجينة المكونات مكونات العجينة اعداد ثلاثة اكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الكزبرة مفرومة فرما ناعما.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الذرة.

رشة صغيرة من الكمون. مكونات الحشوة ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مئتان وخمسون غراما من اللحم المفروم مع اللية.

بصلة كبيرة الحجم.

قرنانا من الفلفل الاخضر.

وضع حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم مهروسان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

زيت الذرة. طريقة التحضير وضع كوبين ونصف من الدقيق في الخلاط واضافة السكر والملح والكزبرة والفلفل والكمون والخميرة وخلط المكونات معا.

اضافة الزت والماء وخلط المكونات مرة اخري ولكن بسرعة متوسطة حتى تشكل العجينة.

اضافة بقية الدقيق شيئا فشيئا ثم تشغيل الخلاط مرة اخري حتى تتكون عجينة ناعمة.

وضع العجينة في طبق دهن بالزيت ودهن السطح بشيء من الزيت. ثم تغليف العجينة بأوراق النايلون النظيفة وتركها في مكان ذي حرارة دافئة نسبيا لمدة ساعة كاملة الي ان يكبر حجمها.

تقطيع العجينة الي ثماني عشرة كرة ووضعها جانبا مرة اخري لمدة ثلث ساعة من الزمن.

نثر الدقيق على سطح العمل وفرد كل كرة من الكرات لتتخذ شكل الرغيف.

تحضير الحشوة خلط الفلفل واللحمة والبهارات والشطة والثوم والملح والطماطم والبصل في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة للحصول على خليط متجانس.

وضع الحشوة دون ان تصل الي الأطراف ثم تغطيتها بطبقة اخري من العجينة والضغط على طرف العجينة.

وضع الارغفة جانبا وتركها عشر دقائق الي ان ترتاح بشكل جد ثم الضغط ببطء على سطح الارغفة حتى تلتصق العجينة بالحشوة.

مسح المقلاة بزيت ووضعها على نار عالية ثم مسح الارغفة المعدة مسبقا بالزيت ووضعها في المقلاة الي ان يصبح لونها ذهبيا.

تقليب الرغيف على وجهة الاخر والاستمرار اي ان يصبح لونها ذهبيا. الحواوشي المصري بالبطاطا المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي المصري بالعجينة المكوناتطريقة التحضير

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