أقوي خلطة لزيادة إنتاج الكولاجين في الوجه وتقاوم التجاعيد لبشرة نضرة ومشرقة، الكولاجين يعد العنصر الأساسي في الحفاظ علي نضارة وتوهج البشرة كما أنه يقوم بحمايتها من علامات التقدم في العمر.

ولكن البشرة تتعرض للعديد من العوامل التي تتسبب في ظهور التجاعيد والخطوط وأهمها هو نقص الكولاجين في الجسم.

ولذلك تبحث العديد من النساء عن أفضل المنتجات للحصول علي وجه أكثر شباب مثل كريمات الكولاجين أو حبوب الكولاجين.

ولكن هذه المنتجات تعد ضارة علي الجلد لأنها تحتوي علي مواد كيميائية كما أنها باهظة الثمن وليس بمقدور الجميع شراؤها.

خلطة طبيعية لتحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ علي نضارة الوجه

تحفيز إنتاج الكولاجين من الأمور الهامة لدي النساء وهذا حتي تستطيع الحفاظ علي بشرتها أكثر شباب لفترة طويلة.

ولكن قد يتسبب الإفراط في مساحيق التجميل علي الوجه أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يؤدي لظهور مشاكل البشرة.

ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة لحماية البشرة من علامات الشيخوخة وكبر السن والتي تعد من الأمور المزعجة.

كما أنه تتوافر العديد من المكونات الطبيعية التي تمنحك نتيجة مذهلة لبشرة نضرة ومشدودة وغير مكلفة وآمنة علي الجلد.

خلطة الجزر وزيت الزيتون لتعزيز إنتاج الكولاجين ومحاربة تجاعيد البشرة

يحتوي الجزر علي مضادات أكسدة والتي تساعد في مقاومة الجذور الحرة المسببة للتجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

كما يعد مصدر غني بالفيتامينات والتي تعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة وحماية الجلد من الخطوط الرفيعة والدقيقة.

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية للحفاظ علي نضارة البشرة كما يحتوي علي معادن أساسية تقاوم الشيخوخة المبكرة.

كما يساعد في تحفيز الكولاجين في الوجه لاحتوائه علي فيتامين B والذي يتغلغل داخل الجلد بشكل فعال.

ثمرة صغيرة من الجزر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة صغيرة من الجوافه.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

قومي بتقطيع ثمرة الجزر و الجوافه إلي قطع صغيرة ثم توضع في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً.

ثم أضيفي الزيوت واخلطي المكونات مرة أخري حتي تتجانس وبعد ذلك يغسل الوجه ويجفف.

توضع الخلطة علي الوجه مع التدليك لبضع دقائق وتترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء البارد ويرطب بكريم مرطب وتستخدم مرة واحدة في اليوم لبشرة نضرة وأكثر شباب.

مكونات خلطة تحفيز إنتاج الكولاجين ومقاومة التجاعيدطريقة تحضير خلطة تحفيز إنتاج الكولاجين وكيفية الاستخدام