عمل اللازانيا الكذابة بالدجاج بطريقه سهله والمقادير المطلوبة

عمل اللازانيا الكذابة بالدجاج بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات بسيطه حيث تعد وجبه رئيسيه يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات ويمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم في الحشو مثل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة. المقادير المطلوبة لعمل اللازانيا الكذابة 2 كوب من الدقيق.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 كوب من الحليب.

بيضه.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل اسود.

كوب من الجزر المبشور.

2 كوب من الصلصة.

بصله كبيرة مفرومه جيدا.

رشه من السبع بهارات.

رشه من الحبهان البودر.

علبه من ألقشطه أو ثلاث ملاعق كبار من ألقشطه البلدي.

6 ملاعق كبار من الدقيق.

5 ملاعق كبار من السمنة.

مكعب مرقه.

2 كوب ميكس جبن. طريقه تحضير اللازانيا الكذابة بالدجاج نبدأ بالعجينة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب وبيضه وملعقة الخل مع رشه الملح والفلفل الدقيق ونخلطهم جيدا بواسطة الخلاط حتى تختفي جميع التكتلات من الخليط.

نحضر طبق ونضع به العجينة ونحضر طاسه ونضعها على النار وبها نقطه من الزيت توزع جيدا بواسطة فرشاه وننتظر حتى تسخن الطاسة جيدا

نضع جزء من العجينة في الطاسة ونتركها لتتحول من عجينه سائلة لعجينه متماسكة ونكرر العملية مع باقي العجينة السائلة.

نقوم بتحضير البشاميل وذلك بوضع حلة على النار ونضع بها السمنة والدقيق ونقلبهم جيدا لمدة دقيقتين ثم نحضر الحليب ونضيف ثلث الكميه على الدقيق بعد سواه ونخلطه بواسطة المضرب اليدوي.

بعد تماسكه نقوم بإضافة باقي الحليب حتى تماسك الخليط ثم نضيف مكعب المرقة والملح والفلفل ونقلب جيدا ونضيف علبه ألقشطه ونقلبه حتى الوصول للقوام المطلوب عند غليانه ونطفئ النار عليها.

نقوم بتحضير الحشوة بوضع طاسه على النار ونضع عليها القليل من الزيت وعند تسخينه نضع الدجاج ونقوم بتشويحة جيدا.

نضيف بصله مفرومة والفلفل الأسود ورشه من البهارات السبعة ورشه من الحبهان البودر وبعد تشويح البصل نضيف عليهم الجزر المبشور وتقليب جيدا ونضع الصلصة ونقلب حتى يتجانس الخليط تماما.

نحضر صنية على حجم العجينة التي تم تسويتها في في الطاسة ونضع الصنية ونضع القليل من صوص البشاميل في الصنية وتوزيعه جيدا ثم نضع طبقه من العجينة.

نضع الحشوة وتوزع جيدا ثم نضع طبقه اخرى من اللازانيا ثم نضيف صوص البشاميل فوقها ونضع حشوه ونوزعها جيدا

نضع طبقه من العجينة ثم طبقه من الحشوة ثم نضع طبقه من العجينة ثم نضيف طبقه من البشاميل ونوزعها جيدا حتى تمام انتهاء ارتفاع الصنية ثم نضيف على الوجه ميكس جبن وتوزيعه جيدا.

نحضر الفرن الذي تم تسخينه على درجة حراره 200 درجه مئويه ونضعها على الرف الأوسط من الفرن حتى تمام سوا الوجه. المقادير المطلوبة لعمل اللازانيا الكذابةطريقه تحضير اللازانيا الكذابة بالدجاج الوسوم

عمل اللازانيا الكذابة بالدجاج بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات بسيطه حيث تعد وجبه رئيسيه يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات ويمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم في الحشو مثل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة. المقادير المطلوبة لعمل اللازانيا الكذابة 2 كوب من الدقيق.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 كوب من الحليب.

بيضه.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل اسود.

كوب من الجزر المبشور.

2 كوب من الصلصة.

بصله كبيرة مفرومه جيدا.

رشه من السبع بهارات.

رشه من الحبهان البودر.

علبه من ألقشطه أو ثلاث ملاعق كبار من ألقشطه البلدي.

6 ملاعق كبار من الدقيق.

5 ملاعق كبار من السمنة.

مكعب مرقه.

2 كوب ميكس جبن. طريقه تحضير اللازانيا الكذابة بالدجاج نبدأ بالعجينة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب وبيضه وملعقة الخل مع رشه الملح والفلفل الدقيق ونخلطهم جيدا بواسطة الخلاط حتى تختفي جميع التكتلات من الخليط.

نحضر طبق ونضع به العجينة ونحضر طاسه ونضعها على النار وبها نقطه من الزيت توزع جيدا بواسطة فرشاه وننتظر حتى تسخن الطاسة جيدا

نضع جزء من العجينة في الطاسة ونتركها لتتحول من عجينه سائلة لعجينه متماسكة ونكرر العملية مع باقي العجينة السائلة.

نقوم بتحضير البشاميل وذلك بوضع حلة على النار ونضع بها السمنة والدقيق ونقلبهم جيدا لمدة دقيقتين ثم نحضر الحليب ونضيف ثلث الكميه على الدقيق بعد سواه ونخلطه بواسطة المضرب اليدوي.

بعد تماسكه نقوم بإضافة باقي الحليب حتى تماسك الخليط ثم نضيف مكعب المرقة والملح والفلفل ونقلب جيدا ونضيف علبه ألقشطه ونقلبه حتى الوصول للقوام المطلوب عند غليانه ونطفئ النار عليها.

نقوم بتحضير الحشوة بوضع طاسه على النار ونضع عليها القليل من الزيت وعند تسخينه نضع الدجاج ونقوم بتشويحة جيدا.

نضيف بصله مفرومة والفلفل الأسود ورشه من البهارات السبعة ورشه من الحبهان البودر وبعد تشويح البصل نضيف عليهم الجزر المبشور وتقليب جيدا ونضع الصلصة ونقلب حتى يتجانس الخليط تماما.

نحضر صنية على حجم العجينة التي تم تسويتها في في الطاسة ونضع الصنية ونضع القليل من صوص البشاميل في الصنية وتوزيعه جيدا ثم نضع طبقه من العجينة.

نضع الحشوة وتوزع جيدا ثم نضع طبقه اخرى من اللازانيا ثم نضيف صوص البشاميل فوقها ونضع حشوه ونوزعها جيدا

نضع طبقه من العجينة ثم طبقه من الحشوة ثم نضع طبقه من العجينة ثم نضيف طبقه من البشاميل ونوزعها جيدا حتى تمام انتهاء ارتفاع الصنية ثم نضيف على الوجه ميكس جبن وتوزيعه جيدا.

نحضر الفرن الذي تم تسخينه على درجة حراره 200 درجه مئويه ونضعها على الرف الأوسط من الفرن حتى تمام سوا الوجه. المقادير المطلوبة لعمل اللازانيا الكذابةطريقه تحضير اللازانيا الكذابة بالدجاج

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