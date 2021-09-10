طريقة عمل المهلبية بالحليب والعسل المكسرات و مهلبية العسل بالبسكويت

طريقة تحضير المهلبية بالحليب والعسل و عليها المكسرات تعتبر من اشهر واحب الحلويات في الدول العربية منذ قديم الزمن لأنها تتميز بطعم ومذاق منعش وطيب، يمكن تناولها بعد وجبة الغداء أو بعد الإفطار فهي لذيذه المذاق، يمكن تناولها بجانب فنجان القهوة أو بعض العصائر أو الكوكتيل في أي مناسبة ،بالإضافة إلى أن المهلبية بالحليب والعسل لها قيمة غذائية وفوائد صحية عالية لصحة الجسم لأنها تحضر من مكونات صحية مثل الحليب والنشا والمكسرات التي تحتوي على فوائد غذائية متعددة يوجد أكثر من طريقة لعمل المهلبية غير المعتادة والمعروفة وهي مهلبية بالقشطه وبالشوكولاته والبرتقال والسميد ومهلبيه تحتوي على بسكويت غير محشوة يوضع في الطبقة السفلية ويسكب عليه الحليب في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة أعداد المهلبية بالحليب والعسل خطوة بخطوة. طريقة عمل المهلبية بالحليب والعسل طريقة عمل المهلبية بالحليب والعسل المقادير. الحليب7 أكواب.

السكر نصف كوب.

حلبي مجروش نصف كوب.

شرائح اللوز المقشر نصف كوب.

عسل نقي كوب.

رقائق الذرة نصف كوب.

2 ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

مربى الورد. طريقة التحضير في طنجرة ضعي أكواب الحليب وتترك على النار حتى تغلي. بعد غليان اللبن يضاف السكر مع التقليب باستمرار حتى يذوب جيدا. في وعاء صغير ذوبي رقائق الذرة في كمية الحليب الباقية بمقدار 1 كوب ولابد أن يكون الحليب بارد. ثم يضاف خليط الذرة على الحليب الذي سبق غليه على النار، مع متابعة التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيف القوام. يضاف ماء زهر البرتقال وماء الورد لتعطير الحليب وإطفاء نكهة مميزة له مع الاستمرار في التقليب. يرفع الوعاء من على النار ثم اسكبي المهلبية في أطباق صغيرة للتقديم مع ضرورة أن تكون الأطباق الصغيرة مجففة تماما من الماء كي لا تفسد المهلبية. تقدم المهلبية وهي ساخنة ووزعي على الوجه الفستق الحلبي واللوز. ثم يضاف العسل ومربى الورد تقدم وهي ساخنة. لمن يرغب في تناولها وهي باردة تترك أطباق المهلبية لمدة نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة حتى تهدا من السخونة. ثم تدخل الثلاجة لكي تبرد و تصبح متماسكة بالشكل المرغوب فيه حين التقديم. طريقة التحضير يوجد هناك بعد من الأفراد يفضلون تناول المهلبية وهي ساخنة فور الانتهاء من تحضيرها بدون أن تدخل الثلاجة وتبرد. الوسوم

طريقة تحضير المهلبية بالحليب والعسل و عليها المكسرات تعتبر من اشهر واحب الحلويات في الدول العربية منذ قديم الزمن لأنها تتميز بطعم ومذاق منعش وطيب، يمكن تناولها بعد وجبة الغداء أو بعد الإفطار فهي لذيذه المذاق، يمكن تناولها بجانب فنجان القهوة أو بعض العصائر أو الكوكتيل في أي مناسبة ،بالإضافة إلى أن المهلبية بالحليب والعسل لها قيمة غذائية وفوائد صحية عالية لصحة الجسم لأنها تحضر من مكونات صحية مثل الحليب والنشا والمكسرات التي تحتوي على فوائد غذائية متعددة يوجد أكثر من طريقة لعمل المهلبية غير المعتادة والمعروفة وهي مهلبية بالقشطه وبالشوكولاته والبرتقال والسميد ومهلبيه تحتوي على بسكويت غير محشوة يوضع في الطبقة السفلية ويسكب عليه الحليب في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة أعداد المهلبية بالحليب والعسل خطوة بخطوة. طريقة عمل المهلبية بالحليب والعسل طريقة عمل المهلبية بالحليب والعسل المقادير. الحليب7 أكواب.

السكر نصف كوب.

حلبي مجروش نصف كوب.

شرائح اللوز المقشر نصف كوب.

عسل نقي كوب.

رقائق الذرة نصف كوب.

2 ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

مربى الورد. طريقة التحضير في طنجرة ضعي أكواب الحليب وتترك على النار حتى تغلي. بعد غليان اللبن يضاف السكر مع التقليب باستمرار حتى يذوب جيدا. في وعاء صغير ذوبي رقائق الذرة في كمية الحليب الباقية بمقدار 1 كوب ولابد أن يكون الحليب بارد. ثم يضاف خليط الذرة على الحليب الذي سبق غليه على النار، مع متابعة التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيف القوام. يضاف ماء زهر البرتقال وماء الورد لتعطير الحليب وإطفاء نكهة مميزة له مع الاستمرار في التقليب. يرفع الوعاء من على النار ثم اسكبي المهلبية في أطباق صغيرة للتقديم مع ضرورة أن تكون الأطباق الصغيرة مجففة تماما من الماء كي لا تفسد المهلبية. تقدم المهلبية وهي ساخنة ووزعي على الوجه الفستق الحلبي واللوز. ثم يضاف العسل ومربى الورد تقدم وهي ساخنة. لمن يرغب في تناولها وهي باردة تترك أطباق المهلبية لمدة نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة حتى تهدا من السخونة. ثم تدخل الثلاجة لكي تبرد و تصبح متماسكة بالشكل المرغوب فيه حين التقديم. طريقة التحضير يوجد هناك بعد من الأفراد يفضلون تناول المهلبية وهي ساخنة فور الانتهاء من تحضيرها بدون أن تدخل الثلاجة وتبرد.

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