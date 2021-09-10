أفضل الأكلات الصحية لرجيم صحي وقوي

في الوقت الحالي أصبح زيادة الوزن مرض وهوس لمعظم الناس، وروتين الحياة الخاطئ، ونظام الاكل الغير صحي، والكسل وقلة الحركة أصبح ذلك سبب لزيادة الوزن وليس ذلك فحسب إنما أصبح مرض يقلق الكبير والصغير في مختلف البلاد.

ولذلك يجب أن نأخذ حذر من هذا ونعالج هذا المرض الخطير وذلك بواسطة:

للحفاظ علي نظام غذائي سليم يجب تناول جميع الأكلات الغذائية وذلك بقواعد حسب المخصص للشخص بتناوله في اليوم الواحد وموجودة أيضاً ضمن النظام الخاص به، ويختلف ذلك حسب السن والجسم فمثال، الرجل الكبير يجب أن يكون معدل سعراته الحراريه في اليوم ٢٥٠٠ سعر حراري لايجب أن يزيد عن هذا، والمرأة الكبيرة البالغة يجب أن تكون سعراتها ١٥٠٠ سعر حراري لا تزيد عن ذلك.

وفي هذا الموضوع سوف نذكر وجبات غذائية صحيه مفيدة للجسم وتساعد على الوصول للهدف المطلوب، وايضا تحافظ على الجسم وصحة الإنسان والطاقه التي يمتد بها الجسم وتحافظ عليه.

من هذا الوجبات اولا:

٢ صدر دجاج مخلي جيدا من العظم.

حبه واحدة من الكوسا.

حبه واحدة من الجزر.

حبه واحده من البطاطا.

حبة واحدة من البصل.

‏٢ حبه من الطماطم الطازجه.

ملعقة ص من الزعتر المجفف المطحون.

ربع ملعقة ص ملح.

ملعقه واحده ص من الفلفل الاسود.

ملعقة واحده من الشطة المطحونة.

حبة واحده من الفلفل الاخضر الرومي.

حبة واحده من الفلفل الاحمر الرومي.

‏ملعقة واحده ك من زيت الذرة.

اولا نقوم بتقطيع الخضار الذي احضرناه بالشكل الذي نفضله، ويمكن تقطيعه على شكل حلقات أو بالطول ويكون رفيع. غسل الصدور جيدا، وتتبيلها بقليل من التوابل الموجودة من، فلفل وملح وزعتر وشطة. ‏ونقوم بإضافة الخضار في قدر عميق ونضيف عليه باقي التوابل ونقوم بتقليبها وخلطها جيدا وثم اضافه ملعقه الزيت عليه ونقلبها مرة أخري. نقوم بتجهيز قالب لوضع الصدور ونضيف الخضار المتبل بجانب الصدور، وبعد ذلك نقوم بتغليف القالب أو الصينيه بورق حراري (القصدير). ‏ويكون الفرن سبق تسخينه على درجه حراره ١٨٠° ونضع بها القالب بالصدور والخضار ونتركه لمده ساعه حتي إتمام التسوية، وتكون هذه الوجبه للغداء، أو العشاء.

‏واحد كوب لحم مفروم بمقدار ربع كيلو ويكون خالي من اي دهون.

‏٢ حبة طماطم.

حبة واحدة فلفل اخضر رومي.

واحد ملعقة ص ملح.

نص ملعقة ص توابل مشكل.

٢ ملعقة ک زيت زيتون.

ملعقة واحدة ص كزبرة ناشفة.

‏ربع ملعقة ص شطة مطحونة.

نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم المفروم، ونقوم بتتبيله بالملح والتوابل المشكله والشطة والكزبرة ونقوم بتقليبه وعجن اللحم حتي يتم خلط المكونات مع بعضها. ‏نجهز صينيه الفرن التي سوف نضع بها الخليط نقوم بدهنها من زيت الزيتون ونقوم بتشكيل اللحم علي شكل كباب او قرص مثل الهمبرجر وذلك حسب المفضل لديك. نقطع جميع الخضروات، الطماطم والفلفل الي حلقات رفيعه ونقوم بوضعها فوق اللحم. ونقوم بوضع الصينيه في الفرن على درجه حراره ٢٠٠°ولمدة ٣٠دقيقه أو حتي تمام الطهي. ‏وبعدها سوف يكون اللحم مشوي ويقدم مع السلطة والطحين.

كيلو جرام من فيليه السمك.

زيت نباتي.

ربع ملعقه بابريكا.

نص ملعقه من الزعتر.

ملعقة واحدة من الملح.

نقوم اولا بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٥٠° ثم نقوم بدهن الصينيه بقليل جدا من الزيت النباتي أو ملعقة واحدة من زيت الزيتون. نرش الملح والتوابل والزعتر على السمك ثم نقوم بوضعه في الصينية. ونقوم بوضع الصينيه في الفرن لمدة ٢٠دقيقة حتي تمام النضج. وبعد ذلك نقوم باخارج الصينيه ونقوم بتقليب السمك بحذر حتي لايتقطع ونقوم بإدخالها مرة أخري للفرن لمدة ١٠ دقائق. وبعد ذلك نقوم بإخراجها وتقديمها مع السلطات.

عمل ستيك الدجاج مع خضار مشوي:طريقة التحضير:ثانيا عمل لحم بالطماطم:طريقة التحضير:ثالثا عمل سمك فيليه مشوي:طريقة التحضير: