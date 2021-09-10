كيفية علاج البواسير بالأعشاب في المنزل دون زيارة الطبيب

تعتبر البواسير من أكثر الأعراض شيوعاً لدى العديد من الفئات العمرية، خاصةً أنها تسبب آلاماً شديدة وحكة في منطقة الشرج، ويأتي الشعور بعدم الراحة بسبب الضغط على الأوعية الدموية في منطقة الشرج، كما تشمل الأعراض الأخرى نزيف والتهابات شديدة، وعلى الرغم من الألم الشديد الذي تسببه البواسير، إلا أنه هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تعمل على تخفيف حدة الشعور بالألم، ولكن في بعض الحالات يلزم استشارة الطبيب المختص لإجراء الكشف الطبي، ولكن إن كانت الأعراض خفيفة فهناك العديد من الأعشاب التي تعمل على تهدئة الألم، من بينها بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي تغنيك عن زيارة الطبيب مثل الشاي الأخضر.

هناك بعض الطرق التقليدية التي تساعد على علاج مشكلة البواسير والتخلص من الألم الناتج عنها، وبحسب العديد من المواقع الطبية من بينها موقع كليفلاند كلينك، فإن الأعشاب بشكل عام لها العديد من الفوائد والخصائص الطبية العلاجية التي تعالج العديد من مشاكل الجسم، من بينها مشكلة البواسير التي تؤرق الكثير من الأشخاص، وتشعرهم بعد الارتياح.

زيت شجرة الشاي أحد الزيوت التي يتم استخدامها في صناعة المراهم والكريمات المسكنة للآلام، وذلك بفضل احتوائها على العديد من العناصر والخصائص المضادة للبكتيريا، ويعمل دهان زيت شجرة الشاي على تخفيف التورم والألم الناتج عنها، ولكن يجب استخدامه تحت إشراف طبي.

يعمل شاي البابونج على استرخاء العضلات بشكل عام، ويعتبر شاي البابونج من العلاجات التي تعمل على تهدئة الألم الناتج عن البواسير، والطريقة الأنسب لاستخدام هذه الطريقة إما بتناول شاي البابونج أو بوضع بضع قطرات من البابونج في الماء الدافئ والجلوس فيها لمدة 15 دقيقة.

الشاي الأخضر واحداً من أفضل المشروبات التي يحرص على تناولها الكثير، وذلك بسبب احتواءه على مضادات الأكسدة، ويعمل على التخفيف والتسكين من الأعراض، حيث أن العناصر المتوفرة به تساعد على محاربة البكتيريا والميكروبات المسببة للبواسير، ويمكن تناوله من مرة إلى مرتين في اليوم للتخلص من الألم بشكل سريع، كذلك الشاي الأحمر يمكن استخدام أكياسه بوضعها على المنطقة المصابة وهي دافئة.